Ливень спас жизнь Скрипалям — СМИ

Внезапный ливень спас жизнь экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, пишет The Sun, ссылаясь на органы безопасности Великобритании.

Как утверждает издание, смертельную дозу нервно-паралитического вещества нанесли на ручку входной двери дома Скрипаля. Однако перед тем, как экс-полковник и его дочь открыли дверь, в Солсбери внезапно пошел сильный дождь. По версии британской газеты, он смыл значительное количество опасного вещества, ослабив его воздействие. «По правде говоря, нам повезло. Если бы не дождь, Скрипаль наверняка бы умер, и Юлия, вероятно, тоже», — подчеркнул собеседник издания.