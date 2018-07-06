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60-летнего извращенца будут судить за домогательства к ребенку
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60-летнего извращенца будут судить за домогательства к ребенку 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Следственное управление СКР по Калужской области 5 июля возбудило уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который обвиняется в сексуальных домогательствах к шестилетней девочке, его родственнице. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР, оставаясь с девочкой наедине в квартире, пенсионер неоднократно целовал ее в губы и трогал половые органы. Родственник попросил девочку не говорить об этом матери, но она все-таки сделала это. Женщина сразу обратилась в Следственный комитет. Подозреваемый задержан, ему уже предъявлено обвинение. Свою вину в пенсионер признал лишь частично.
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