Программист создал алгоритм, который принимает за него все решения. И живет так уже два года

Макс Хокинс собирается сделать первую татуировку, и он очень переживает. Не потому, что она останется на теле навсегда — хотя так оно и будет. И не потому, что боится боли — он уверен, что справится с ней. Хокинс паникует, потому что не будет знать, какую ему набьют татуировку, пока не войдет в тату-салон.

Генератор татуировок, который он разработал, ищет в Google Картинках контурные рисунки, выбирая ключевые слова пропорционально частоте их использования. После того, как Хокинс нажимает на кнопку, ему предлагается случайная картинка для случайной части его тела. Он уже протестировал генератор, и он работает. Однако варианты, которые он предлагал, не очень обнадеживают.

Фото: Коуэр Уитфилд

На левое бедро он выдал план этажа с описанием комнат, написанных шрифтом Papyrus. На поясницу же он предложил набить рисунок человека с заклеенным ртом, привязанного веревками к тюремной клетке.

Фото: Medium

Хокинс будет отклонять варианты со свастикой и другими изображениями, выражающими ненависть. Он еще не решил, что будет делать, если компьютер предложит набить ему изображение из аниме-порно.

В остальных случаях Хокинс согласится на любой выбор компьютера, как он это делает уже практически во всех аспектах своей жизни. Он решил предоставить право решать за себя компьютерным алгоритмам. Он разработал программы, которые рандомно будут выбирать, где он будет обедать, что наденет, где будет жить, какую музыку слушать и как проводить время. Программист объяснил, что чувствует таким образом некую другую свободу.

Об одном из проектов Хокинса — программе, которая отправляет его на рандомные мероприятия — рассказали в прошлом году в подкасте «Invisibilia» на National Public Radio. Я пообщался с ним за несколько дней до и после эксперимента с татуировкой, чтобы обсудить, какую роль в его жизни играет случайность. Я также выяснил, какую татуировку он все-таки сделал.

Я представляю, сколько последователей у вас появилось после выпуска «Invisibilia».

Макс Хокинс: Я получил сотни писем от людей, которые чувствовали, что застряли в рутине, и их очень воодушевила моя история. Я понял, что должен что-то сделать, чтобы помочь этим людям, поэтому я основал группу в фейсбуке, где вручную выбирал случайные мероприятия для членов сообщества.

Так я отправил 70-летнюю бабушку на концерт хеви-метал. Она замечательно провела время. Другого парня я отправил в церковь, которую построил его покойный дядя. С момента его похорон он не ходил в церковь, это был его первый раз. Он поделился со мной, что именно благодаря мне он понял, что смирился со смертью дяди.

Сообщество продолжало расти, и я уже не мог выбирать мероприятия вручную. Поэтому я начал разрабатывать приложение, которое автоматизировало бы процесс. Но все произошло не в самое подходящее время. В день, когда я запустил приложение, Facebook заявила об ужесточении правил использования данных сторонними разработчиками после скандала с Cambridge Analytica. Приложение просуществовало 24 часа.

Фото: Medium. Программа отправила Макса на мероприятие, проводимое шахматным клубом.

Но отчасти я почувствовал облегчение. Грустно, что я не смог поделиться приложением с людьми. Однако проект оказался куда более серьезным, чем я ожидал. Есть огромная разница между разработкой таких инструментов для себя и других людей.

Я с самого начала понимал, что приложение закроют, просто не ожидал, что это произойдет в день запуска.

Чем вы занимаетесь сейчас?

Я создал машину, которая сканирует книги, выделяет из них занятия героев и предлагает их мне в случайном порядке. Например, если кто-то в книге идет в парк и собирает цветы, компьютер распознает это действие и отправляет его мне. Если оно выполнимо, я иду и делаю это.

Фото: Medium. Предложения генератора случайных действий.

Были ли моменты, когда вы пересиливали себя, чтобы выполнить выбор программы?

Несколько месяцев назад машина предложила мне убить оленя. Это было немного шокирующе, поскольку я никогда не думал о том, чтобы застрелить животное. Я расстроился. Я хотел сказать «нет» и выбросить бумажку. Однако очень важно иметь весомую причину, чтобы отказаться от выполнения действий, ведь именно в такие трудные моменты сомнения вы можете узнать о себе что-то интересное.

Поэтому я задумался об этом. Я очень переживал, но, с другой стороны, я ведь люблю есть мясо. Я вступил в сообщества охотников в фейсбуке и в итоге отправился на охоту с другом моего друга. Мы не увидели оленя, и это было грустно. Однако я надеюсь, что повторю этот опыт в скором времени, и на этот раз мне придется нажать на курок. Тогда я и узнаю, способен ли на такое.

Фото: Medium. Выбранное компьютером действие.

Как вы заставляете себя делать то, чего делать не хотите?

Полезно, когда такой вычислительный авторитет дает вам толчок. Потому что у компьютеров этот авторитет есть. Если Google говорит вам что-то, вы, как правило, верите ему. Это звучит правдоподобно. Аналогичным образом, если мой компьютер говорит мне что-то, у меня есть повод для исследования, потому что инициатива исходит не от меня, а от внешней системы.

Я также понял, что эта точка сопротивления — возможность для огромного роста, потому что вы пересиливаете себя, делаете это и узнаете что-то новое о себе.

Как вы относитесь к рекомендательным алгоритмам Facebook?

Все чрезвычайно отфильтровано. Вам предлагают события, которые обычно проплачены и похожи на что-то, что может вам понравиться. Это ужасно. Нет возможности встретить кого-то, кто находится за пределами вашего «пузыря», чтобы узнать что-то новое, не связанное с вашим предыдущим опытом. Я хотел бы, чтобы эти платформы побуждали людей стать лучшими версиями себя. Необходимо открывать что-то новое, а не оптимизировать то, что уже имеете.

Что меня притягивает в проекте случайности — наверное, противостояние всеобщей стандартизации технологий и культуры. Идея о том, что компьютер выдает вам только ту информацию, которая может вам понравиться, очень опасна.

Это чем-то похоже на тенденцию одинаковости, порождаемой глобализмом. Вы можете отправиться в любую точку мира, сесть в хипстерской кофейне и чувствовать, словно находитесь в Сан-Франциско. Я думаю, нам нужны стратегии для борьбы с этим, иначе жизнь станет очень скучной.

Фото: Medium. Новая татуировка Хокинса

Спустя несколько дней после нашей беседы Хокинс отправился в тату-салон. Наверное, не стоит говорить, что место тоже было выбрано случайно. Салоном владели иммигранты из Китая, которые сперва были озадачены проектом Хокинса. Они спросили, какую татуировку он хочет, на что он ответил, что это не ему решать. Он запускает генератор и встречает свою судьбу.

Программа предлагает набить изображение двух фигур — ребенка и взрослого — на его грудь.

«Ощущения, когда отдаешь полностью контроль над своим телом, очень необычны. Так я глубже прочувствовал весомость случайного выбора. Я переживал, что люди будут думать обо мне, если я выберу неправильную картинку, боялся, что они изменят представление обо мне. Сейчас я спокойнее отношусь к этому, когда все уже произошло».

Фото: Medium

Как он со временем узнал, выбранное компьютером изображение базировалось на отрывке из произведения польского писателя еврейского происхождения Януша Корчака . Во время Второй мировой войны Корчак отказался бросать своих воспитанников из детского приюта. Он последовал за ними в Треблинку, где их убили в газовой камере.

Если бы по какой-то причине тату-мастер не смог бы набить это изображение, следующим предложением программы был рисунок детского паровозика «Томаса». «Это было бы намного хуже. Мне просто улыбнулась судьба», — сказал Макс.

Источник.

Материалы по теме:

Искусственный интеллект снял фильм: результат получился пугающим

Фото: 21 торговый автомат из будущего

Новый тренд: студенты выкладывают видео о том, как они учатся. И зарабатывают на этом

Людвиг Витгенштейн — философ, который придумал эмодзи