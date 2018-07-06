В Савелках продолжают работу летние экологические кружки для ребят

Четвертый год подряд в летние каникулы на территории вольерного комплекса Зеленограда действуют эко-кружки от Мосприроды. Бесплатные занятия в «Доме лани» пользуются популярностью у зеленоградцев. Только за июньскую смену кружки посетили почти 50 детей и подростков.

В Лесной студии «Оленёнок» юные натуралисты знакомятся с разнообразием растений и обитателями природных территорий Москвы, получая при этом основы экологической культуры. Второй год в «Доме лани» работает «Школа юного экскурсовода», на которой ребята узнают самые удивительные факты о любимом городе и его природном комплексе, принимают участие в экскурсиях, квестах и примеряют на себя роль экскурсовода. Любители творческих поделок посещают занятия «ЭкоМастерилки», где можно из вторичных материалов создавать оригинальные и красивые вещи. Кружки будут работать до конца июля и принять в них участие смогут все желающие.