Самые опасные породы кошек

Люди заводят кошек в мечтах о маленьком милом пушистом комочке, который будет радовать их своими забавными выходками. А вместо этого, иногда, получают агрессивного зверя, способного загнать на шкаф хозяина: вот самые опасные породы кошек, заводить которых стоит лишь на свой страх и риск.

Начать стоит с известной и довольно популярной сиамской кошки. Эта порода популярна, притом что у всех сиамцев характер ужасен. Кошки просто не умеют прощать обид и способны напасть на хозяина просто так, вспомнив какую-то застарелую стычку.

Та же самая мстительность присуща и абиссинским кошкам. Мей-куны, вырастающие до 15 килограмм весом, вообще отказываются признавать хозяина, если не тренировать их с детства.

И уж точно не стоит заводить дома манула. Если вы, конечно, не решили таким образом подарить кошке всю квартиру!