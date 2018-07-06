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Юный кузбассовец погиб от удара током
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Юный кузбассовец погиб от удара током 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Таштагол, 6 июля — АиФ-Кузбасс. Следователи СУ СК РФ по кемеровской области проводят доследственную проверку по факту гибели подростка в окрестностях Таштагола.
Как сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ, подросток погиб 5 июля вечером во время прогулки по лесу с младшей сестрой и другими детьми.
Предварительно установлено, что подросток залез на металлическую опору под напряжением, чтобы сфотографироваться на высоте, а затем коснулся высоковольтного провода. Юноша погиб на месте. Его тело с опоры ЛЭП пришлось снимать спасателям.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области вновь обращается к жителям с просьбой обратить внимание, где их дети проводят время в отсутствие родителей, а также провести с ними профилактические беседы по поводу соблюдения правил безопасности.
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