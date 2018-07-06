Юный кузбассовец погиб от удара током

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ, подросток погиб 5 июля вечером во время прогулки по лесу с младшей сестрой и другими детьми.

Предварительно установлено, что подросток залез на металлическую опору под напряжением, чтобы сфотографироваться на высоте, а затем коснулся высоковольтного провода. Юноша погиб на месте. Его тело с опоры ЛЭП пришлось снимать спасателям.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области вновь обращается к жителям с просьбой обратить внимание, где их дети проводят время в отсутствие родителей, а также провести с ними профилактические беседы по поводу соблюдения правил безопасности.