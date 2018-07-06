Адаты: по каким законам живут чеченцы

В переводе с арабского «адат» означает обычай, регулирующий повседневную жизнь чеченского общества, правила мести, отношение к женщине и браку. Несмотря на иностранное слово и влияние ислама, основные положения адатов складывались в эпоху родоплеменных отношений горского народа.

В противовес адатам, возвышающим человеческое достоинство, существовали горско-языческие правила, которые чеченцы прошлых и сегодняшних дней не придерживаются. По адатам дети, подростки, женщины не входят в круг кровной мести, а по горско-языческой традиции из мести допускается убийство младенцев и пожилых людей.

У чеченцев принято записывать недостатки и провинности отдельного человека на всю его семью. Если чеченец совершал недостойный поступок, то все его родственники ходили с «опущенной головой» или «почерневшим лицом». Если его деяния вызывали одобрение, то «другого от людей этой семьи нельзя было ожидать». Эта традиция ясно прослеживается и в «адатах» и в штрафах. Если его не мог выплатить виновник, то возместить ущерб полагалось родне.

Калым, супружеская верность и прелюбодеяния

Наличие калыма должно показывать семье невесты, что потенциальный жених состоятельный человек, располагающий имуществом. Согласно адатам за невесту-девственницу полагалось 100-120 серебряных рублей или 24 коровы. За вдову или разведенную плата в два раза меньше. Женитьба без согласия родителей могла обойтись жениху в штраф 100 серебряных рублей и коня со всем убором.

За прелюбодеяние полагалось 80 голов крупного рогатого скота. Если муж убил того, кто посягнул на его жену, то должен был выплатить штраф без кровной мести. Наказание могло отличаться от региона к региону. В Веденском и Ножай-Юртовском районах Чечни прелюбодей преследовался как убийца, а такой женщине отрезали нос и губы.

Оскорбления и финансовые отношения

Оскорблением считалось обнять, поцеловать, дотронуться или, пусть и случайно, снять платок с головы чеченки. Тот, кто совершил такое деяние, должен при собрании уважаемых людей извиниться и отдать потерпевшей семье быка, двух баранов или кусок дорогой ткани.

Высокие штрафы устанавливались за нанесение увечий чужим лошадям и собакам. За убийство сторожевой овчарки во дворе хозяина виновник отвечал, как за убийство человека. Смертельной виной считалось оскорбление предков, клевета, преднамеренное убийство, касание к одетой на голову мужчины шапке.

Шариат запрещает взымать с должника проценты и считает законной фактическую сумму долга. Поэтому вопросы с деньгами, одолженными под проценты и с составлением расписки, решались по «адату». Если человек отказывался отдавать долг, то все общество собиралось и забирало соответствующую часть его имущества.

От разорения заемщика спасал закон, согласно которому, если после этого он испытал нужду, то ему разрешалось пасти общественное стадо, а оплатой была половина приплода.

Кровная месть

После смертного оскорбления или убийства старейшины проводят разбирательство. Если человек признан виновным, в его семью направляются посланники, которые от имени потерпевшей стороны объявляют кровную месть.

Изначально преследовался только убийца, а в XIX веке потерпевшие могли сами выбрать члена семьи, который ответит своей кровью.

Участвовать в мести могут только родственники. Если в семье нет мужчин — это делает женщина. Если убийство произошло по неосторожности, то потерпевшая сторона имеет право назначить размер материалов компенсации. Прощение виновного в убийстве считалось уважаемым поступком достойным сильных людей.

Неписанные правила поведения чеченцев

Важным дополнением к адатам являются традиционные правила поведения, которые не записаны, однако строго соблюдались чеченцам. Суровая среда и уклад жизни развил в горцах не только кровную месть, но и культуру гостеприимства.

Путник всегда найдет приют и еду в доме чеченца, однако через три дня после приезда он теряет статус гостя и должен или покинуть дом или начать трудиться вместе с его обитателями.

Интересен обычай подарка гостю. Если тому понравится любой предмет в доме, то хозяин обязан предложить подарить эту вещь. При этом принять подарок считалось проявлением «рабской натуры».

Особое отношение у горцев к женщинам, которые считались хранительницами очага. Если посторонняя женщина входила в дом, то присутствующие в нем мужчины обязаны были встать.

Чеченцу запрещалось брать в руки и ласкать своих детей на виду у других. Если ребенок плачет или капризничает, его уводят, чтобы он не мешал взрослым. Дети не должны мешать гостю и взрослым беседовать. Отцы и старшие родственники с детства прививали маленьким мальчикам качество «яхь». Заключается оно в чувстве соперничества и желании быть лучшим.

Позором было обнажить оружие и не воспользоваться им, ездить верхом по селению и обижаться на шутки, которые не несли прямого оскорбления. Совершеннолетие мальчика наступало в 15 лет, а в 63 года наступает «возраст развязывания пояса», то есть мужчина мог выходить на улицу без кинжала.