Трезвое воскресенье

Фото с ресурса nm45.ru Администрация области напоминает о «сухом законе», который объявлен в регионе 8 июля в День семьи, любви и верности. Напомню, что в этот день полностью запрещена розничная продажа всех видов алкогольных напитков, включая пиво.

В мэрии Владимира отметили, что запрет на продажу алкоголя распространится только на воскресенье, так что владимирцы смогут посмотреть футбол с участием сборной страны, как говорится, под пивко.

Мурому с этой точки зрения не повезло. Купить алкоголь в древнем городе будет невозможно и в субботу и в воскресенье. Основные торжества пройдут в Муроме 7 июля. Побаловать себя пивом, вином или крепким алкоголь туристы и жители Мурома смогут лишь в ресторанах и кафе.

Отмечу, что и во Владимире не составит большого труда купить алкоголь. В областном центре в каждом районе работают алкомаркеты и магазинчики, замаскированные под общепит. Кроме того, уже сейчас появляются паблики в социальных сетях, предлагающие купить алкоголь в сети.