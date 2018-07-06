Зачем на русской свадьбе невесту заставляли подметать

В современном мире многие молодые пары отказываются от свадьбы с выкупом, караваем и шумной вечеринкой. Основная проблема даже не в тратах и не в том, что классическое торжество выглядит банально. Скорее, страх перед участием в пошлых конкурсах и стычками пьяных гостей ставит точку в этом вопросе. Никому не хочется пережить стыд и натянуто улыбаться в столь важный день. Однако так было не всегда.

Ритуал перехода границ

Вне ролевой игры или религиозного обряда мы считаем символические действия и неподтверждённые громкие слова попыткой обмануть себя и окружающих. Кроме того, мы стараемся сопротивляться, когда нас втягивают во что-то неприличное.

Всё это было очень естественно и для наших далёких предков, но дело в том, что люди современного города отвыкли от общественных ритуалов и воспринимают всё происходящее очень лично и буквально. Однако свадьба была и будет формой так называемого «народного театра», на сцене которого разыгрывается не действительное, а желаемое.

Этнографы отмечали, что в XIX веке это принималось как должное: плач невесты, упорство свах могли выглядеть весьма символически, но их ценность от этого не уменьшалась.

Расхваливание достоинств молодых

Многим знакомо чувство, когда от непривычного потока комплиментов, львиная доля которых совершенно беспочвенна, в горле встаёт ком. Слава Богу, в дореволюционной России для самих брачующихся вести себя замкнуто и отстранённо считалось нормальным.

Ведь сходились в одну семью не только они, но и вся многочисленная родня с обеих сторон. Каждому было важно показать себя и произвести впечатление. Вот какого богатого жениха поставили на ноги родители! Вот какую красивую и работящую невесту воспитали в этой семье! Никто не должен был усомниться в качестве приобретаемых родственных связей.

Ужасные конкурсы

Многие боятся их сильнее всего и ищут пути к бегству заблаговременно. Различные испытания широко практиковались ещё в те времена, когда не изобрели ЕГЭ и норм ГТО.

Скажем, проверить зрение невесты можно было с помощью подметания пола, на котором был разбитый горшок с монетами. Родня жениха бросалась плясать на черепках, измельчая их и раскидывая подальше.

По объёму незамеченных мелких предметов можно было судить о том, как будущая жена будет справляться с уборкой. Ловкость и сила жениха оценивалась в пляске, умение договариваться — в словесных перепалках и даже в драке. Игры и загадки помогали сделать выводы о том, каковы нравы в семьях.

Безудержный банкет

Устоять перед большим количеством недешёвой выпивки и еды не каждому по плечу. В традиционной культуре излишество считалось отголоском потустороннего мира, ведь крестьяне не просто так берегли каждую крошку со стола, каждый лоскуток от старой одежды.

Напиться допьяна и наесться досыта означало войти в непривычное, мистическое состояние и быть на одной волне с самим событием, ломавшим привычную действительность.

Кроме того, энергетика изобилия должна была через безудержные возлияния передаться и будущей жизни молодых. Подобная практика прослеживалась и в других ритуалах, ведь даже полазника — первого гостя в новом году — старались хорошенько накормить и напоить, чтобы самим не остаться голодными в ближайшем будущем.

Нелепые переодевания

Сейчас куда реже на второй день свадьбы приглашают переодетых профессионалов, а в старину такая услуга пользовалась большим спросом. Во-первых, смех в суевериях не только продлевает жизнь, но и способствует её зарождению. Чем бы ни была его причина, он помогает окружающим снять напряжение и стать ближе.

Во-вторых, изображали они то, как данная свадьба происходила в потустороннем мире, где всё наоборот, в этом контексте высмеять и опошлить бракосочетание казалось вполне нормальным. Эхо того света означало, что свадьба пустила корни очень глубоко и союз будет прочным.

Верить в лучшее и находить добрые предзнаменования в самых необычных и пугающих вещах, легко покидать зону комфорта, принимать на свой счёт далеко не всё — вот, что помогало жить многим поколениям наших предшественников.

Ради любви и благополучия в семье шли на поступки, на которые было наложено табу в повседневности. Нам же лишь стоит помнить: у всего есть мера, на каждый случай она своя.