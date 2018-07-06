Оренбуржцы получат более 12 тысяч талонов на покупку школьной формы по льготной цене

Многодетные семьи с уровнем дохода ниже прожиточного минимума на одного человека, в которых воспитываются школьники с 1 по 9 классы, получат дотацию на приобретение школьной формы. Стоимость льготного талона составит 739 рублей.

Пункты продажи начали работу первого июля. Изготовителями одежды для мальчиков по решению конкурсной комиссии в этом году выступает ИП Никифоров, для девочек — ООО «ОРЕАНА» и ИП Тисевич.

Комплекты формы поставляют в муниципальные образования. На 5 июля уже реализовано 379 (3%) талонов, в том числе 316 для девочек и 63 для мальчиков.