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Уфимская девочка — жертва кибератаки: хакеры взломали центр нейрохирургии во время операции на мозг
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Уфимская девочка — жертва кибератаки: хакеры взломали центр нейрохирургии во время операции на мозг 

ufa1.ru 54 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Хорошо, что врачи смогли провести операцию своими силами
Кибератаки становятся обычным делом в нашей действительности. Но, как правило, вредят они банкам, различным ведомствам и редко несут угрозу жизни человека.
Однако в этот раз хакеры едва не стали виновникам гибели ребенка. В тюменский федеральный центр нейрохирургии привезли девочку из Уфы, которой экстренно требовалась операция на головной мозг.
— Обычно все операции у нас плановые, но в этот раз, нашему главврачу пришлось принять решение об экстренной операции. Во время подготовки операции и во время самого процесса у нас многое задействовано на системе «Медиалог» — это и база данных, и снимки, и анализы, и работа оборудования. В тот момент, когда необходимо было начать операцию, обнаружилось, что система пострадала от хакерской атаки, — рассказали в пресс службе центра корреспонденту 72.ru  На месте решить проблему не удалось, пришлось срочно обращаться за помощью к специалистам, которые вылетели в Тюмень, дешифровали вирус и восстановили работоспособность системы.
Переносить операцию не стали, врачи прооперировали девочку в тот же день, своими силами. Сейчас юной уфимке ничего не угрожает, 3 июля ее уже выписали.
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