Врач рассказал, как вычислить секс-бога по одежде и машине

В эфире НСН кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал о влиянии тестостерона на покупательское поведение мужчин.

Уровень тестостерона у мужчин влияет на желание тратить деньги и совершать дорогие покупки. К такому выводу пришли исследователи из Сорбонны, пишет Nature Communications. В ходе эксперимента участникам вводили небольшие дозы тестостерона при помощи специального «пластыря» и затем показывали фотографии дорогих авто, одежды и часов, среди которых мужчины, как правило, выбирали наиболее статусные марки.

В эфире НСН врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев согласился с выводами экспертов и отметил, что тестостерон влияет не только на способности мужчины в постели, но и в общем придает решительности в поведении.

Сексолог: Нормальному мужику унизительно спать с секс-роботом! «Это народное представление, что тестостерон — это только половой гормон. У него много функций. В том числе, функция смелости. Я думаю, что склонность тратить деньги — скорее, из области смелости. Тестостерон делает человека более решительным, настырным, рискованным. Он придает физические силы и человек верит, что он заработает, получит деньги. Тестостероновые мужчины — очень самоуверенные», — пояснил эксперт.

Однако, вычислить хорошего любовника по его покупательскому поведению не получится, заметил сексолог.

«Уровень тестостерона — это один из двух факторов, который определяет сексуальные способности. Второй фактор — чувствительность рецепторов полового органа к тестостерону, которая может быть нарушена в результате ряда факторов. На практике мы часто видим, что у мужчины высочайший уровень тестостерона — порядка 18 промилле, а он плохо функционирует сексуально. А у другого — 6 промилле при нижней норме 4, а он сексуальный «орел». Мужчины, которые плохо функционируют сексуально, покупают большие машины, дорогие костюмы и стараются хорошо выглядеть. Но это больше от самоуверенности, чем от реальных отношений с женщиной. По покупкам можно вычислить, скорее, богатого любовника», — рассказал Полеев в беседе с НСН.

Ранее британские учёные потребовали запретить секс-роботов, так как они открывают человечеству слишком лёгкий доступ к сексу. Исследования показали, что через некоторое время до 25 процентов всех мужчин в возрасте от 18 до 34 лет будут состоять в отношениях с роботами.