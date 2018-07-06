Кожевникова показала, как должна выглядеть в бикини мать троих

Актриса выложила дачное фото в микрошортах и лифе. Поклонники оценили.

Мария Кожевникова не раз признавалась, что она не из тех женщин, что будут изнурять себя диетами ради кубиков на животе и «пятой точки Кардашьян»… А потому как после первой, второй беременности, так и третьей не торопилась приводить себя в форму после родов. Спокойно занималась в спортзале и не ставила жестких рамок в питании. Тем не менее звезда уже сейчас выглядит очень горячо! Актриса заинтриговала поклонников дачным снимком.

На фотографии, которую, вероятнее всего, сделал муж актрисы, Мария позирует в обтягивающих кокетливых микрошортиках и спортивном лифе. На ногах оказались модные шлепанцы, а вот прикрыть плечи от летнего солнца Кожевникова решила мужской рубахой. А что? Не самый плохой вариант. Выглядит очень даже секси.

«Вспоминая теплые деньки», — подписала снимок звезда.

Правда, подписчиков заинтересовала отнюдь не жаркая погода, а плоский животик Кожевниковой, длинные стройные ноги и невероятно свежая кожа.

«Снова 18! Будто и не мама троих», «И как вы все только успеваете», «Красоточка! Восхищаюсь вами», — захвалили ее поклонники.

Впрочем, саму Марию, кажется, преображение и резкое похудение радуют не так сильно. Ведь она говорила, что «муж ее любит любой», а его мнение для нее главное.

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