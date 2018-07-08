Футбольная семья инспектора ГИБДД 

В этой полицейской семье футбол занимает особое место. Александр Пальчиков, сам в прошлом профессиональный футболист, долгое время выступал за команду «Уралан» г. Элисты. Сейчас Александр с удовольствием выходит на футбольное поле, чтобы поддержать сборную команды своего Управления или потренироваться с сыном.
Любовь к этому виду спорта передалась и юному Даниле. Мальчик с четырех лет серьезно занимается футболом и в свои 13 считает его делом всей своей жизни. За юношескую команду любимого клуба, в котором Данил занимается уже 9 лет, юный футболист провел немало серьезных игр и одержал множество побед на первенствах России и на международных чемпионатах по футболу. Данил, который выступает за клуб в качестве полузащитника, признается, что хочет быть похожим на своего кумира — полузащитника сборной России Романа Зобнина. Александр и его жена Юля очень гордятся сыном и не пропускают ни одного соревнования юного футболиста.