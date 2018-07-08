Ещё
Футбольная семья инспектора ГИБДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольная семья инспектора ГИБДД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 37 минут назад
Фото: Тверская неделя
В этой полицейской семье футбол занимает особое место. Александр Пальчиков, сам в прошлом профессиональный футболист, долгое время выступал за команду «Уралан» г. Элисты. Сейчас Александр с удовольствием выходит на футбольное поле, чтобы поддержать сборную команды своего Управления или потренироваться с сыном.
Любовь к этому виду спорта передалась и юному Даниле. Мальчик с четырех лет серьезно занимается футболом и в свои 13 считает его делом всей своей жизни. За юношескую команду любимого клуба, в котором Данил занимается уже 9 лет, юный футболист провел немало серьезных игр и одержал множество побед на первенствах России и на международных чемпионатах по футболу. Данил, который выступает за клуб в качестве полузащитника, признается, что хочет быть похожим на своего кумира — полузащитника сборной России Романа Зобнина. Александр и его жена Юля очень гордятся сыном и не пропускают ни одного соревнования юного футболиста.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Вологде сотрудники полиции присоединились к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол» Сотрудник Медвежьегорской полиции примет участие в «Кижской регате-2018» В Саратовской области продолжается акция «Наша семья, наш футбол»
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Наболело: «После школы меня украли замуж»58
10 самых богатых детей с YouTube1
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать29
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение