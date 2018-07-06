Любовь к футболу с детства

Старший лейтенант полиции Иван Хомяков работает старшим инспектором группы дорожно-патрульной службы ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» Пермского края. С дошкольного возраста он играет в футбол, а сейчас является основным голкипером футбольной команды территориального ОВД.

Любовь к футболу передалась и его сыну — 8-летнему Богдану. С ранних лет он яро болеет за команду отца и не пропускает ни одного матча. Он же, несмотря на свой юный возраст, принимает полноценное участие в общесемейных тренировках, которые периодически устраивает чета Хомяковых. Иван, в свою очередь, не отказывает сыну в просьбе погонять вместе с ним мяч и помогает ему научиться забивать голы в ворота противника.