Онищенко назвал условия увеличения продолжительности жизни до 80 лет

Повышение в России продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году возможно только при правильном питании, спорте и сознательном отказе граждан от вредных привычек. Об этом « Парламентской газете » рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, в прошлом главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

«Реальное увеличение продолжительности жизни до 80 лет возможно при более тщательном отношении к своему здоровью. Эта цифра реальна, если люди сами придут к тому, чтобы отказаться от алкоголя, курения и наркотиков», — сказал он.

Онищенко отметил, что на среднюю продолжительность жизни в значительной степени влияют и автокатастрофы. «Каждый год мы теряем десятки тысяч жизней на дорогах, и часто из-за нашего русского авось», — сказал он.

Депутат также подчеркнул, что прогнозы об увеличении продолжительности жизни к 2030 году относятся прежде всего к тем, кто родился в 2018 году. «Но нужно всегда помнить, что решающую роль в этом возрастном показателе играем мы сами. Занятия спортом и правильное питание, несомненно, положительно скажутся на здоровье каждого», — сказал Геннадий Онищенко.