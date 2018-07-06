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Онищенко назвал условия увеличения продолжительности жизни до 80 лет
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Онищенко назвал условия увеличения продолжительности жизни до 80 лет 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Повышение в России продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году возможно только при правильном питании, спорте и сознательном отказе граждан от вредных привычек. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, в прошлом главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Реальное увеличение продолжительности жизни до 80 лет возможно при более тщательном отношении к своему здоровью. Эта цифра реальна, если люди сами придут к тому, чтобы отказаться от алкоголя, курения и наркотиков», — сказал он.
Онищенко отметил, что на среднюю продолжительность жизни в значительной степени влияют и автокатастрофы. «Каждый год мы теряем десятки тысяч жизней на дорогах, и часто из-за нашего русского авось», — сказал он.
Депутат также подчеркнул, что прогнозы об увеличении продолжительности жизни к 2030 году относятся прежде всего к тем, кто родился в 2018 году. «Но нужно всегда помнить, что решающую роль в этом возрастном показателе играем мы сами. Занятия спортом и правильное питание, несомненно, положительно скажутся на здоровье каждого», — сказал Геннадий Онищенко.
Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва сообщила, что продолжительность жизни в России к 2030 году увеличится до 80,1 года. Она подчеркнула, что в настоящее время появляются научные подтверждения того, что люди медленнее стареют, а также медленнее утрачивают когнитивные и физические функции.
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