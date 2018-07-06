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Девочку успешно прооперировали в Тюменском медцентре, несмотря на хакерскую атаку
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Девочку успешно прооперировали в Тюменском медцентре, несмотря на хакерскую атаку 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тяжелобольная девочка из Оренбурга успешно прооперирована в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, несмотря на кибератаку, которая произошла во время операции. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь медцентра Наталья Тимофеева.
В пятницу глава Сбербанка Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности сообщил, что специалисты кредитного учреждения остановили кибератаку на Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени после обращения главврача учреждения Альберта Суфианова. Атака хакеров на центр произошла во время операции на головном мозге 13-летней девочки.
"Хакерская атака была обнаружена во время операции в выходной день. Операция проводилась девочке из Оренбурга. Ребенок успешно прооперирован, несмотря на хакерскую атаку", — сказала Тимофеева.
По ее словам, во время кибератаки невозможно было загрузить данные на мониторы, которые врачи используют для изучения анализов и снимков, чтобы успешно провести операцию. «Учитывая, что были снимки на руках у врачей и анализы, которые выписываются из лаборатории на бумажных носителях, то врачам удалось быстро изучить информацию и провести операцию. Все хорошо, ребенок уже находится перед выпиской», — сказала собеседница агентства.
По словам Тимофеевой, остановить кибератаку удалось благодаря оперативному вмешательству специалистов Сбербанка. «Куда мы только не обращались, какие только умы не пытались подключить. Сейчас все хорошо, все в порядке, центр работает в обычном режиме», — добавила Тимофеева.
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