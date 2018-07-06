Гипоаллергенное меню введут в детсадах Нижнего Новгорода в 2019 году

К 1 января 2019 года все детские сады Нижнего Новгорода должны подтвердить готовность ввести гипоаллергенное меню для своих воспитанников. Об этом заявил мэр приволжской столицы Владимир Панов в ходе подведения итогов пилотного проекта по внедрению гипоаллергенного питания в дошкольных учреждениях.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на встрече, посвященной организации детского питания, Владимир Панов пообщался со специалистами профильных департаментов и предприятий, депутатами городской думы, регионального Роспотребнадзора , а также членами ОНФ, Общественной палаты и городского Совета отцов.

Как отметил градоначальник, пилотный проект по внедрению гипоаллергенного питания в пяти детсадах Советского района показал, что родители активно пользуются этой услугой.

По итогам встречи было принято решение понаблюдать за ситуацией еще два месяца, и если спрос на гипоаллергенное меню сохранится, то с 1 января 2019 года оно будет введено во всех дошкольных образовательных учреждениях Нижнего Новгорода, — подчеркнул Владимир Панов.

Напомним, в Нижнем Новгороде к составлению школьного меню собираются привлекать учеников и родителей.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода