К 1 января все детские сады должны быть готовы к переходу на гипоаллергенное меню

Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов , подводя первые итоги пилотного проекта по внедрению гипоаллергенного питания в городских детских садах.

В ходе встречи с родителями, специалистами профильных департаментов и предприятий, депутатов городской Думы Нижнего Новгорода, регионального Роспотребнадзора , а также членов ОНФ, Общественной палаты Нижнего Новгорода и городского Совета отцов, посвященной вопросам организации питания в детских учреждениях, Владимир Панов отметил, что «пилотный проект в пяти детсадах Советского района показывает, что этот проект действительно интересен родителям. И они активно обращаются за этой услугой».

«Мы еще ждем два месяца, и если по итогам настрой родителей не изменится, то переходим к стадии системной подготовки всех необходимых документов, чтобы с 1 января 2019 года предоставлять обычное и гипоаллергенное меню во всех дошкольных образовательных учреждениях Нижнего Новгорода», — подчеркнул Владимир Панов.

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов дал старт пилотному проекту по организации питания для детей-аллергиков в пяти детских садах. Одной из особенностей нового меню стали гипоаллергенные продукты с муниципальной «Молочной кухни».

Ранее сообщалось, что во всех школах и детских садах Нижнего Новгорода созданы группы родительского контроля, которые следят за питанием детей.