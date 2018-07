Польза от поцелуев оказалась сильно преувеличена

В пятницу отмечается Всемирный день поцелуя — неофициальный праздник, принятый более чем в 60 странах мира. Обычно к нему приурочены массовые флешмобы, в рамках которых на улицах целуются тысячи людей. О том, несет ли это какую-либо угрозу для здоровья и чем культура поцелуя отличается у разных народов, газете ВЗГЛЯД рассказал известный сексолог Александр Полеев

В рамках Всемирного дня поцелуя (World Kissing Day) многочисленные энтузиасты пытаются установить рекорды по самому долгому, самому необычному, массовому и так далее поцелую. Родиной праздника считается Великобритания — именно там, если верить «Википедии», еще в конце позапрошлого века решили, что поцелуй достоин собственного дня.

Якобы существует даже целая наука — филематология (от греческого philema — поцелуй), изучающая фундаментальные физиологические и психологические особенности соприкосновения человеческих губ. Сам факт ее наличия признан, в частности, конгрессом Американской ассоциации за прогресс науки (American Association for the Advancement of Science) в 2009 году.

О том, насколько серьезно можно относиться к науке о поцелуях, всегда ли они приносят пользу и каковы традиции на сей счет у тех или иных народов, газета ВЗГЛЯД поговорила с одним из самых известных российских сексологов, врачом-психотерапевтом, кандидатом медицинских наук, профессором Московского института психоанализа Александром Полеевым.

ВЗГЛЯД: Александр Моисеевич, сходу главный вопрос — полезно ли целоваться в принципе?

Александр Полеев: Людям, которые хорошо друг к другу относятся, — полезно, и даже очень. Так же им полезно и обниматься. Любые телесные ласки стимулируют выделение гормонов и эндорфинов. Таким образом, это общий вопрос. С человеком, к которому ты хорошо относишься, — однозначно да. Другое дело, когда ты делаешь над собой усилие, чтобы целовать того или ту, кого целовать не хочешь. Или человека, который не следит за своей полостью рта, к примеру… Тогда — вредно.

Александр Полеев (фото: mveu.ru)

ВЗГЛЯД: Какие-то специфические заболевания можно передать с поцелуем? Скажем, ВИЧ?

А. П. : Нет, ВИЧ с поцелуем не передается, нет «входных ворот». Также и большинство венерических инфекций — нет, нельзя. Теоретически передаются только гонорея и хламидиоз. Но это если целовать в глаза, а если мы говорим только о поцелуе губы в губы, там практически все безопасно.

ВЗГЛЯД: На уровне стран и народов как-нибудь различается отношение к поцелуям?

А. П. : Да, есть народы, целые нации, страны, в которых принят поцелуй между мужчинами при встрече, практически ежедневно. Это в России мужчина с мужчиной может поцеловаться, если год-полтора друг друга не видели. А кубинцы, к примеру, целуются каждый день. И не потому, что они так рады кого-то видеть, а потому что они кубинцы. Другие традиции, другой менталитет.

Также у нас с друзьями-женщинами не принято целоваться, если у нас нет с ними близких отношений. А во многих латиноамериканских странах это широко распространено. И это не вопрос физиологии, психологии и даже социологии. Это вопрос исключительно национальных традиций и символов.

ВЗГЛЯД: Если говорить о социальном и даже политическом аспекте, способны ли массовые поцелуи, эдакие масштабные флешмобы, привнести в наш мир добро и даже остановить какие-то вооруженные конфликты? Некоторые утверждают это на полном серьезе.

А. П. : Я думаю, что масштабный флешмоб, во время которого будет целоваться множество людей, способен улучшить настроение самим этим людям, а также тем, кто на них смотрит. При условии, конечно, что туда не сбегутся какие-нибудь ненормальные, сексуальные маньяки. Но если мы говорим именно о тех людях, которые будут делать это спокойно и искренне, кроме пользы для них я ничего не вижу. Однако реальной практической выгоды от такого флешмоба не будет. Вряд ли это улучшит общий климат в каком-нибудь городе, тем более остановит войну. Вот если бы собрали флешмоб и раздали тысяче человек по 100 долларов, это как минимум осчастливило бы местное население на несколько дней…

ВЗГЛЯД: А почему поцелуи получили такое распространение? Почему при встречах мы, к примеру, не тремся носами?

А. П. : Представители некоторых народов действительно трутся носами. Но таких немного. А поцелуи связаны с тем, что губы более чувствительны, чем другие открытые части тела. Безусловно, в этом ряду еще и клитор, и половые губы. Но из того, что всегда на виду, губы — самое чувствительное.

Честно говоря, я не специалист по истории и не знаю, насколько активно целовались древние люди — греки, римляне. Может, они просто обнимались. Но я думаю, что поцелуй не играет в жизни человеческого общества такую уж большую роль.

Я знаю, что есть мужчины, которые категорически не любят целоваться в губы. Их довольно много. Есть и женщины, но таких поменьше. Кому-то безумно нравится, когда их целуют в шею или в ухо, в грудь, а поцелуи в губы кажутся неинтересными… И насколько я знаю, ничего особенного при поцелуе в губы в человеческом организме не выделяется, хотя бывают и исключения. Есть женщины, которые при крепком поцелуе испытывают все то же самое, что и при поцелуях эрогенных зон. Происходит выделение гормонов, они фактически готовы к половому акту. Но таких женщин опять же немного. И никто специально не занимался исследованиями на тему того, сколько же их всего.

ВЗГЛЯД: Кто все-таки лучше целуется — женщины или мужчины?

А. П. : Я думаю, что ни мужчины, ни женщины не являются сошедшими с конвейера автомобилями «Жигули», то есть одинаковыми. Есть разные мужчины и разные женщины. И наверняка есть мужчины, которые очень любят целоваться и умеют это делать. Но лучше всего это делают те, кого поцелуи возбуждают. Может быть, у них больше рецепторов в губах. Может быть, лучше кровоснабжение. И вещества, которые выделяются при поцелуях, быстрее достигают рецепторов их мозга. Эти люди чаще целуются и, соответственно, делают это лучше остальных. Так что здесь деление идет не на мужчин и женщин, а на тех, для кого поцелуй является сексуальным стимулом, и тех, для кого не является или является в незначительной степени.

ВЗГЛЯД: Вам известна наука о поцелуях — филематология? И празднуете ли вы Всемирный день поцелуев?

А. П. : Нет, не известна. И не праздную. Мне больше нравится Всемирный день объятий (отмечается во многих странах 21 января, но в ряде мест и в другие даты — прим. ВЗГЛЯД). В принципе, какие-то исследования поцелуев, наверное, есть. Но я бы не стал выделять их в отдельную науку. И сам научных трудов и книг, специально посвященных этому вопросу, не встречал. Не такая уж это и сложная вещь, чтобы их так глубоко изучать.

Что касается Всемирного дня поцелуя, может быть, он связан не только с сексом, не только с отношениями мужчины и женщины. Бывают, к примеру, и дружеские поцелуи. Кроме того, даже наличие соответствующего праздника не означает существования науки о поцелуях. Как День шахтера автоматически не ведет к созданию науки о шахтерах. В Америке есть масса всяких ассоциаций, там каждый человек может создать свою. И попытаться назвать что-либо наукой.

ВЗГЛЯД: Для науки поцелуй — слишком мелко?

А. П. : Да, область исследования слишком маленькая для науки. Скорее, это раздел физиологии. Возможно, небольшой раздел и сексологии, которой я занимаюсь. Чтобы говорить о науке, нужно понять, что она будет изучать. Какие вещества выделяются при поцелуе? Какие гормонально и какие — в тканях целующихся? Но воздействия здесь в любом случае незначительные. Конечно, если сюда присоединить еще и поцелуи в эрогенных зонах, тогда эта «дисциплина» будет уже с элементами и нейрофизиологии, и биохимии. Но беда в том, что уже есть раздел науки о тех же эрогенных зонах. Поцелуй все равно получается частью чего-то большего.

ВЗГЛЯД: Нет науки, соответственно, нет и специалистов. То есть экспертов по поцелуям вы не знаете ни за рубежом, ни у нас?

А. П. : Нет, почему же. Специалистов по поцелуям знаю, а вернее — специалисток. Могу даже поделиться телефончиком. А если серьезно, с тем же успехом можно придумать науку о взглядах или о пластиковых бутылках — последних тоже очень много, соответственно, их можно изучать.