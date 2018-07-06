Ещё
Прокурор вступился за отличников из Академгородка, которых поставили на учёт в полиции
Далее:
Читайте также:
Ещё
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем

Прокурор вступился за отличников из Академгородка, которых поставили на учёт в полиции 

ngs.ru 44 минуты назад
Фото: ngs.ru
Прокуратура Советского района Новосибирска признала неправомерными действия полиции, которая поставила на учёт в отделам по делам несовершеннолетних учеников физматшколы, перешедших железнодорожные пути в неположенном месте.
«Мы получили ответ из прокуратуры, которая признала нашу правоту», — рассказала корреспонденту НГС мама одной из учениц физматшколы при НГУ Светлана Ханина. Теперь родители ждут, что запись о постановке на учёт в ПДН официально признали недействительной.
«В ходе проверки установлено, что отделом полиции в нарушение указанных требований при решении вопроса о постановке несовершеннолетних на учёт в отделе полиции вопрос об особенностях личности, условиях жизни, воспитания детей, их родителях или иных законных представителей не изучался. Оценка обоснованности и необходимости проведения профилактических мероприятий с несовершеннолетними не давалась, — сообщается в официальном ответе прокуратуры Советского района родителям школьников, который есть в распоряжении НГС. — Также установлено, что фактически никакая профилактическая работа с несовершеннолетними не проводилась».
В прокуратуре отметили, что нарушение со стороны школьников действительно было. Но, в то же время, это дети, которые хорошо учатся, не пропускают занятия, к тому же находятся под контролем родителей, поэтому ставить их на учёт в ПДН не было необходимости. Подход полиции к делу назвали формальным, начальнику отдела полиции «Советский» прокурор Николай Земеров внёс представление «о нарушении законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
До того, как прокуратура сообщила родителям школьников о результатах проверки, они успели подать заявление в суд. «Так получилось, что одна мама отдельно подала. У неё было одно заседание, и второе будет 20 июля. А мы все вместе ждали, пока пройдет первый суд, чтобы тоже подать заявление», — объяснила Светлана Ханина. По её словам, сейчас адвокат работает с документами, чтобы детей не просто сняли с учёта, но и признали эту запись недействительной.
На учёт в ПДН учеников Специализированного учебно-научного центра НГУ поставили весной. Нарушение заключалось в том, что дети перешли рельсы на железнодрожном вокзале, когда вернулись домой с олимпиады в Екатеринбурге.
ngs.ru: последние новости
Слава Степанов снял водопады на Новосибирской ГЭС Молодые голуби и воробьи начали падать с деревьев в Новосибирске На улицах Новосибирска начали торговать сладкой садовой ягодой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, почему женщины уходят от мужей9
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»19
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем1
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты65
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение