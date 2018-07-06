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В Самарской области под колесами поезда едва не погиб ребенок
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В Самарской области под колесами поезда едва не погиб ребенок 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла днем 5 июля на перегоне «Сызрань — город — Кашпир». По предварительным данным, поезд наехал на велосипед, который застрял в железнодорожной колее, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СУ СКР РФ.
Завидев велосипед и девочку на железнодорожных путях, машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. По объективным причинам составу не удалось остановиться. К счастью, девочка успела отбежать на 3 метра. Трагический исход событий определил застрявший на путях велосипед.
«После того, как поезд наехал на велосипед, его отбросило в сторону девочки. Ребенок получил серьезные травмы. Установлено, что пострадавшая переходила через железнодорожные пути с велосипедом и в этот момент, колесо транспортного средства застряло в строении пути. Девочка пыталась убрать велосипед с рельс, однако в связи с приближением поезда не успела и отбежала в сторону, оставив его на путях», — пояснил представитель пресс-службы ведомства.
В настоящее время девочка находится в сызранской городской больнице. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, множественные переломы и тупую травму живота.
Фото: пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СУ СКР РФ.
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