В Самарской области под колесами поезда едва не погиб ребенок

Трагедия произошла днем 5 июля на перегоне «Сызрань — город — Кашпир». По предварительным данным, поезд наехал на велосипед, который застрял в железнодорожной колее, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СУ СКР РФ.

Завидев велосипед и девочку на железнодорожных путях, машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. По объективным причинам составу не удалось остановиться. К счастью, девочка успела отбежать на 3 метра. Трагический исход событий определил застрявший на путях велосипед.

«После того, как поезд наехал на велосипед, его отбросило в сторону девочки. Ребенок получил серьезные травмы. Установлено, что пострадавшая переходила через железнодорожные пути с велосипедом и в этот момент, колесо транспортного средства застряло в строении пути. Девочка пыталась убрать велосипед с рельс, однако в связи с приближением поезда не успела и отбежала в сторону, оставив его на путях», — пояснил представитель пресс-службы ведомства.

В настоящее время девочка находится в сызранской городской больнице. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, множественные переломы и тупую травму живота.

Фото: пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СУ СКР РФ.