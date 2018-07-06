Компания Facebook предложила Роналду стать участником реалити‐шоу 

Руководство Facebook планируют запустить реалити‐шоу, главным героем которого станет нападающий ФК «Реал Мадрид» Криштиану Роналду. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на американский еженедельник Variety.
Пока не известно, согласится ли звезда мирового футбола участвовать в проекте, за который компания Facebook предложила 10 миллионов долларов. Организаторы планируют снять 13 эпизодов реалити-шоу, сообщила газета «АиФ».
Кришитану Роналду приступил к поискам резиденции в Турине (Италия). Игрок мадридского «Реала» планирует сменить место жительства в случае трансфера в «Ювентус»