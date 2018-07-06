Блогерша съела живого краба и поплатилась за это (ВИДЕО)

Китайская видеоблогерша поплатилась за то, что съела живого краба. Перед смертью ракообразный успел ей отомстить. Ролик инцидента опубликован на YouTube.

Девушка перед камерой поедала морских обитателей, которые были у нее в блюде. При этом краб в тот момент был живой. Когда блогерша откусила кусочек, «деликатес» схватил ее за губу. Девушке пришлось большими усилиями отцепить его.

Ранее интернет-пользователей поразил отважный рак, который сбежал из кипящей кастрюли. Он до последнего сражался и даже сам себе отрезал клешню.

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