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Ведущий RT и оперный певец Василий Герелло исполнили неофициальный гимн Ленинграда
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Ведущий RT и оперный певец Василий Герелло исполнили неофициальный гимн Ленинграда 

RT на русском 38 минут назад
Оперный певец и посол ЧМ-2018 от Санкт-Петербурга Василий Герелло дал интервью RT. В завершении разговора он исполнил вместе с ведущим Дэниелом Хокинсом неофициальный гимн Ленинграда — «Вечернюю песню».
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