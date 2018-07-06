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Ведущий RT и оперный певец Василий Герелло исполнили неофициальный гимн Ленинграда
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Ведущий RT и оперный певец Василий Герелло исполнили неофициальный гимн Ленинграда
RT на русском
38 минут назад
Женский форум
Оперный певец и посол ЧМ-2018 от Санкт-Петербурга
Василий Герелло
дал интервью RT. В завершении разговора он исполнил вместе с ведущим Дэниелом Хокинсом неофициальный гимн Ленинграда — «Вечернюю песню».
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