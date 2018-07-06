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В Вятских Полянах утонул 22-летний молодой человек
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В Вятских Полянах утонул 22-летний молодой человек 

Vyatka-grad.ru 36 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В четверг, 5 июля 2018 года, в Вятских Полянах утонул 22-летний мужчина. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.
ЧП произошло на реке Вятка на глазах очевидцев около 20 часов.
«Родителей у парня нет, они с сестрой воспитывались в детском доме. Сестра у парня живет в Казани, приедет на опознание» — рассказали изданию progorod43.ru местные жители.
Известно, что молодой человек разведен, у него осталась годовалая дочь. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.
Фото — progorod43.ru
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