В Вятских Полянах утонул 22-летний молодой человек

В четверг, 5 июля 2018 года, в Вятских Полянах утонул 22-летний мужчина. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

ЧП произошло на реке Вятка на глазах очевидцев около 20 часов.

«Родителей у парня нет, они с сестрой воспитывались в детском доме. Сестра у парня живет в Казани, приедет на опознание» — рассказали изданию progorod43.ru местные жители.

Известно, что молодой человек разведен, у него осталась годовалая дочь. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

Фото — progorod43.ru