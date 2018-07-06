В Дмитровском районе Московской области полицейские присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»

Сотрудники УМВД России по Дмитровскому району совместно с членом Общественного совета Виктором Колосовым присоединились к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол», приуроченной к Всероссийскому дню семьи, любви и верности — празднику, который напоминает нам о самых важных семейных ценностях.