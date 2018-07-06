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В Дмитровском районе Московской области полицейские присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»
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В Дмитровском районе Московской области полицейские присоединились к акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 32 минуты назад
Сотрудники УМВД России по Дмитровскому району совместно с членом Общественного совета Виктором Колосовым присоединились к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол», приуроченной к Всероссийскому дню семьи, любви и верности — празднику, который напоминает нам о самых важных семейных ценностях.
Помощник начальника Управления начальник отдела по работе с личным составом полковник внутренней службы Алексей Пономарев поздравил многодетную семью Заичкиных с наступающим праздником и пожелал благополучия семье. Виктор Колосов присоединился к поздравлениям и подарил детям подарки, он отметил, что семья — это главное в жизни каждого человека. Майор внутренней службы старший специалист по воспитательной работе ОРЛС УМВД Ирина Заичкина и ее муж старший инспектор отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД УМВД старший лейтенант полиции Антон Заичкин воспитывают троих сыновей. Родители активно занимаются физкультурой, на собственном примере прививают детям любовь к спорту.12-летний Станислав занимается стендовой стрельбой. 6-летний Кирилл отдал предпочтения хоккею, который ему очень нравится, требует большой отдачи и сил для достижения успехов. А младший сын, Илья, мечтает стать футболистом, родители одобряют выбор сына и во всем его поддерживают. В свободное от службы время Антон с сыновьями проводят на стадионе, где они играют в футбол.
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