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Желание продать квартиру заставило вологжанина выплатить 300 тысяч по алиментам
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Желание продать квартиру заставило вологжанина выплатить 300 тысяч по алиментам 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
270 тысяч рублей задолжал вологжанин своей несовершеннолетней дочери. Много месяцев мужчина не платил алименты.
Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия на квартиру, которая была оформлена на должника. Собравшись продать жилплощадь, мужчина сам явился к исполнителям судебных решений и полностью погасил задолженность.
Другой житель областной столице накопил перед дочерью долг в 30 тысяч рублей и более 10 тысяч рублей задолжал на содержание матери ребенка. При этом должник имел в собственности «Фольксваген Туарег», на продажу которого приставы наложили запрет. Решив продать иномарку, вологжанин был вынужден полностью погасить долг.
Всего за июнь судебные приставы составили 26 протоколов за неуплату алиментов. Один из должников задолжал около 90 тысяч рублей на содержание нетрудоспособных родителей. В итоге 8 должников попали под административный арест, 18 человек отправились на обязательные работы.
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