7 смешных историй с собеседований: говорят HR-менеджеры

Эти истории нам рассказали реальные сотрудники отдела персонала разных компаний — и государственных, и частных. Получилось даже смешнее. чем наша предыдущая подборка про идиотский дресс-код!

Марина: «Я руководитель HR-департамента в крупной фирме, лично собеседую только претендентов на руководящие должности. Один кандидат до начала собеседования попросил меня показать мое резюме, чтобы он принял решение, достойна ли я с ним разговаривать».

Ольга: «Во время собеседования у соискателя зазвонил мобильный, он ответил на звонок и минут 10 давал собеседнику советы, как справиться с похмельем, выспрашивал симптомы, предлагал различные препараты. Мы не медицинская компания, если что, и он не был врачом».

Татьяна: «Ко мне на собеседование в понедельник с утра пришла соискательница на должность экономиста. Когда она зашла, я обомлела: она была в старом тренировочном костюме в пятнах, под ногтями земля, на голове косынка. Оказалось, у нее сломалась машина на трассе по дороге с дачи, и ей пришлось ловить попутку и ехать прямиком к нам, не заезжая домой. Работу она, кстати, получила!»

Олег: «Мы искали секретаря-делопроизводителя, на собеседование приехала девушка с идеальным для нас опытом работы и послужным списком, но… с огромным синяком на пол-лица. Я честно старался не обращать внимания, но она объяснила все сама: она любит играть в футбол, а буквально накануне собеседования получила мячом в лицо. Мы друг другу не подошли не по этой причине, но я оценил ее смелость».

Татьяна: «Ко мне пришел соискать на позицию начальника отдела маркетинга. 38 лет, хорошее образование, хорошее резюме. Пришел с мамой. Она настаивала на присутствии в кабинете, потому что „Андрюша такой чувствительный!“ Естественно, работу Андрюша не получил».

Мария: «Мы искали переводчика художественной литературы со шведского и финского языков. Пришла дама, диплом иняза, все путем. Даю ей простой текст, прошу перевести с листа. А она говорит: „Я не знаю шведского“. Уточняю, зачем же она пришла на встречу, а она спокойно отвечает: » Гуглом переведу на английский, а английский у меня отличный"».

Елена: «Ко мне на собеседование на позицию менеджера по продажам пришел молодой человек. Резюме меня не слишком впечатлило, я решила обойтись примитивным тестом: предложила соискателю продать мне мой ноутбук, который стоял на столе. Он задумался, взял ноут в руки и… вышел из комнаты. Прошла минута, потом пять… Я ему позвонила, а он сказал, что ноут стоит 1000 долларов. Место он не получил».

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