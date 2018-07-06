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Почему православные освящают предметы
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Почему православные освящают предметы 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
В церковной традиции существуют обряды освящения различных предметов (машин, фруктов, домов и так далее). Многие люди полагают, что совершение подобного обряда способно само по себе, магическим образом повлиять благоприятно на их жизнь, оградить от неприятностей и бед. И совершать его должен исключительно священник, «при полном параде» и с соответствующими атрибутами. Конечно, такой подход далёк от христианского, и в большей степени присущ языческим суевериям.
К тому же, всякую вещь христианин может освятить самостоятельно — достаточно открыть любой молитвослов, чтобы найти там соответствующие последования и молитвы.
Освящение — это призывание благодати Божией в нашу жизнь и благословения Его на наши дела. И освящая какую-либо вещь, христианин тем самым признает, что намерен употреблять её во благо и прилагать усилия к тому, чтобы быть достойным этого благословения и благодати.
Освящение — это не гарантия благополучия. Это, в первую очередь — благословение на труды, на наш собственный духовный подвиг и обещание помощи в этом. Например, освящая машину, глупо надеяться, что теперь можно влить в себя литр коньяка и не попасть в аварию, сев за руль.
Невозможно надеяться, что в освящённой квартире будет царить мир и благодать, если живущие в ней люди ненавидят друг друга или еженедельно устраивают спиритические сеансы. Без человеческого участия Божие благословение бессмысленно.
Часто бывает и так, что вполне естественное желание христианина впустить в свою повседневную жизнь Бога, оборачивается суеверным обрядоверием и превращением освящённых вещей в некий фетиш, что тоже ничего общего не имеет с подлинным христианством — люди начинают освящать всё, что угодно, с непонятной целью.
Любой освящённый предмет ценен лишь в том случае, если он опосредованно служит делу нашего единения с Богом. Поэтому, чтобы освящение действительно было на пользу, подходить к нему надо осмысленно и с большим рассуждением.
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