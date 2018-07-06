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В Кургане для овечки с обмороженными ногами сделают ультрасовременные протезы
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В Кургане для овечки с обмороженными ногами сделают ультрасовременные протезы 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники центра Илизарова в Кургане проводят уникальный эксперимент. Они спасают овечку Бяшу из поселка Редькино, сообщает пресс-служба организации.
Животное обморозило обе ноги. Бяшамель, как ее любя называют медики, передвигаться не могла, в основном лежала. Хозяева не захотели усыплять овечку, а поэтому обратились за помощью к врачам.
Бяша находится на попечении сотрудников центра Илизарова около четырех месяцев. За это время она поправилась почти на шесть килограммов. Экспериментаторы уже изготовили для животного специальные ортезы из современного материала — турбокаста.
Теперь овечке планируют поставить протезы обеих конечностей — выполнять операцию будут с помощью новейшего метода оссеоинтеграции.
Уточним, что это второй случай, когда сельхозживотному сделали ортезы конечностей.
Фото: www.ilizarov.ru
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