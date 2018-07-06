Ещё
Сальмонеллеза не хотите? Как в Севастополе торгуют на рынках и отбиваются битами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сальмонеллеза не хотите? Как в Севастополе торгуют на рынках и отбиваются битами 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Бабушек жалко»
В рейд с проверкой стихийной торговли на рынке мы вышли с представителями надзорных органов ближе к полудню. Рейд не удался — девушек-инспекторов в форме издалека заметила администратор рынка и бодро пробежалась по рядам, где обычно сидят «стихийщики»: как правило, это женщины в возрасте, продающие «свое домашнее». В их традиционном наборе товаров: молоко, сметана, творог, яйца, курица, соленья и варенья, квашеные овощи, соленая, копченая и вяленая рыба.
«Обычно люди оседают на проходимых местах, у входов в рынки. Здесь это место по схеме — вещевые павильоны. Администратор пробежала и предупредила всех бабушек. Это проблема конкретно этого, «Сталинградского» рынка. Бабушки эти подходят, просят, втираются в доверие к администратору, она их рассаживает. Не раз разговаривали с дирекцией, предупреждали, чтобы не пускала больше их на территорию, но результатов никаких это не дало», — рассказывает заместитель начальника управления ветеринарии, начальник отдела государственного надзора Ирина Сивова.
Администратор говорит, что «все понимает», но «бабушек жалко». Факт какой-либо оплаты за «место в проходе» администратор отрицает, впрочем, как и сами бабушки.
При этом в федеральном законодательстве штраф администратору рынка за таких бабушек не предусмотрен — максимум надзорная служба может написать им письмо с «рекомендациями». Ответственность за нарушение несет продавец. Но и тут штраф небольшой — от 500 до 1 тыс. рублей за нарушение.
«Все говорят: да что там бабушка продаст — килограмм колбасы! Но этот килограмм могут купить три семьи и отравиться. Урон от этого невероятный», — говорит Сивова. Только за первое полугодие надзорные органы изъяли и уничтожили около 179 килограммов опасной и некачественной продукции.
Трихинеллез, кишечная палочка и другие «бонусы»
Управление ветеринарии контролирует на рынках качество продукции животного происхождения. У торговцев должны быть на руках ветеринарные документы, свидетельство о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы в пределах рынка. Кроме того, они должны соблюдать соответствующие условия торговли и температурный режим. Но большая часть «стихийщиков» даже не слышали про эти условия.
«Продукты продают с пола, без холодильников, витрин, на ящиках и даже просто на газетках, лежащих прямо на асфальте. Тара грязная, а продавцы грязными руками накладывают продукт — тот же творожок, например, фасуют по пакетам немытыми руками», — рассказывает представительница госнадзора.
При этом в соседних регионах — в Крыму, Краснодарском крае, Пензе — есть птичий грипп, который опасен для человека. В реализацию может попасть и мясо, зараженное трихинеллезом. Трихинеллез, носителем которого является дикая фауна Крыма, — особо опасное паразитарное заболевание для человека. Если личинки попадают в организм, они размножаются и с током крови осаждаются в мышцах, вызывая невыносимые боли. Лечится только хирургическим путем. Лаборатории на рынках проверяют мясо на трихинеллез, но «стихийщики» свое мясо на экспертизу не возят.
Мясом и рыбой неизвестного происхождения в основном торгуют не бабушки, а мужчины, подгоняющие грузовые машины ко входу в рынки. Конечно, никаких холодильников у них нет. Особенно ходовые товары в Севастополе летом — копченая и соленая рыба. Храниться она должна максимум при +6 градусов, вне холодильника протухает быстро. Визуально и на нюх человек может не определить, что там есть сальмонелла или начала активно развиваться кишечная палочка.
«Если такую рыбу с сальмонеллой или кишечной палочной съесть без термической обработки — а мы же копченую рыбу никак не обрабатываем, — то это стопроцентно серьезное отравление. Людьми оно очень тяжело переносится, даже в так называемой «легкой форме», — поясняет Сивова.
Девушек-инспекторов хотели избить битами
Продавцы на надзорные органы реагируют по-разному. В большинстве случаев очень агрессивно. Даже милые с виду бабушки матерятся так, что даже прорабы на стройке могут пополнить свой лексикон. Мужчины, торгующие с машин, позволяют себе более жесткие действия в адрес инспекторов.
«И рукоприкладство бывает. Мы как-то вычислили на рейдах ребят, которые мясом торгуют с машины. Мясо — это подороже, чем молоко и яйца. И мужчины, торговавшие мясом, окружили наших инспекторов-женщин с битами. Но у меня девчонки боевые, психологически устойчивые, они знают, что делать в подобных ситуациях. Избиения не было, слава богу. Мы потом писали заявление в полицию», — рассказала начальник отдела государственного надзора.
Агрессивными бывают и сами покупатели. Заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке «Сталинградский» Светлана Дегтева говорит, что неоднократно люди, купившие испорченную продукцию у «стихийщиков», предъявляли жалобы к лаборатории.
«Люди покупают продукцию даже через дорогу от рынка, где несанкционированная торговля, а потом приходят к нам в лабораторию с возмущением, что, мол, купили на рынке «Сталинградский». Люди не понимают разницу, где рынок, где не рынок. Мамочки покупают молоко козье в пластмассовых бутылках из-под пива, которое продают под палящим солнцем, а потом приходят сюда и швыряют его об стену — ребенок же отравился! У нас тут периодически молочные реки в лаборатории бывают», — говорит Дегтева.
«Пока же не отравились»
Бабушки в свой узкий проход возле вещевых закрытых павильонов на «Сталинградском» рынке вернулись спустя полчаса после неудавшегося рейда инспекторов. При виде корреспондента с камерой одна из них начинает отворачиваться и прятать желтую ощипанную курицу под картонку. Другие шутят, кто-то злобно матерится. Возле бабушки с несколькими десятками лотков яиц опять быстро собирается очередь.
«Не боитесь в жару такую покупать яйца? В Севастополе днем стоит до 30 градусов жары. Они же могут быть испорчены. К тому же без штампа…» — спрашиваю я крайнюю в очереди девушку. У девушки брови ползут вверх: «Нет, конечно. Сколько беру — пока не травились ни разу».
«Вот вам и главный ответ на вопрос, почему «стихийщиков» пока никак не удается изжить: покупают же люди творожок в пакетиках, рыбу с газетки и яйца без штампа, вот они и продают», — грустно вздыхает потом Ирина Сивова.
Фото: ФедералПресс / Оксана Порицкая
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Отец изнасилованной в чувашском лагере девочки обратился в Генпрокуратуру Петербуржец не смог похоронить своего отца из-за нехватки денег Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против прикамского депутата
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты нужен ей только пока здоров»111
Видео крещения младенцев шокировало Сеть20
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Российские звезды до и после пластики2
Новости партнеров
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение