Сальмонеллеза не хотите? Как в Севастополе торгуют на рынках и отбиваются битами

«Бабушек жалко»

В рейд с проверкой стихийной торговли на рынке мы вышли с представителями надзорных органов ближе к полудню. Рейд не удался — девушек-инспекторов в форме издалека заметила администратор рынка и бодро пробежалась по рядам, где обычно сидят «стихийщики»: как правило, это женщины в возрасте, продающие «свое домашнее». В их традиционном наборе товаров: молоко, сметана, творог, яйца, курица, соленья и варенья, квашеные овощи, соленая, копченая и вяленая рыба.

«Обычно люди оседают на проходимых местах, у входов в рынки. Здесь это место по схеме — вещевые павильоны. Администратор пробежала и предупредила всех бабушек. Это проблема конкретно этого, «Сталинградского» рынка. Бабушки эти подходят, просят, втираются в доверие к администратору, она их рассаживает. Не раз разговаривали с дирекцией, предупреждали, чтобы не пускала больше их на территорию, но результатов никаких это не дало», — рассказывает заместитель начальника управления ветеринарии, начальник отдела государственного надзора Ирина Сивова.

Администратор говорит, что «все понимает», но «бабушек жалко». Факт какой-либо оплаты за «место в проходе» администратор отрицает, впрочем, как и сами бабушки.

При этом в федеральном законодательстве штраф администратору рынка за таких бабушек не предусмотрен — максимум надзорная служба может написать им письмо с «рекомендациями». Ответственность за нарушение несет продавец. Но и тут штраф небольшой — от 500 до 1 тыс. рублей за нарушение.

«Все говорят: да что там бабушка продаст — килограмм колбасы! Но этот килограмм могут купить три семьи и отравиться. Урон от этого невероятный», — говорит Сивова. Только за первое полугодие надзорные органы изъяли и уничтожили около 179 килограммов опасной и некачественной продукции.

Трихинеллез, кишечная палочка и другие «бонусы»

Управление ветеринарии контролирует на рынках качество продукции животного происхождения. У торговцев должны быть на руках ветеринарные документы, свидетельство о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы в пределах рынка. Кроме того, они должны соблюдать соответствующие условия торговли и температурный режим. Но большая часть «стихийщиков» даже не слышали про эти условия.

«Продукты продают с пола, без холодильников, витрин, на ящиках и даже просто на газетках, лежащих прямо на асфальте. Тара грязная, а продавцы грязными руками накладывают продукт — тот же творожок, например, фасуют по пакетам немытыми руками», — рассказывает представительница госнадзора.

При этом в соседних регионах — в Крыму, Краснодарском крае, Пензе — есть птичий грипп, который опасен для человека. В реализацию может попасть и мясо, зараженное трихинеллезом. Трихинеллез, носителем которого является дикая фауна Крыма, — особо опасное паразитарное заболевание для человека. Если личинки попадают в организм, они размножаются и с током крови осаждаются в мышцах, вызывая невыносимые боли. Лечится только хирургическим путем. Лаборатории на рынках проверяют мясо на трихинеллез, но «стихийщики» свое мясо на экспертизу не возят.

Мясом и рыбой неизвестного происхождения в основном торгуют не бабушки, а мужчины, подгоняющие грузовые машины ко входу в рынки. Конечно, никаких холодильников у них нет. Особенно ходовые товары в Севастополе летом — копченая и соленая рыба. Храниться она должна максимум при +6 градусов, вне холодильника протухает быстро. Визуально и на нюх человек может не определить, что там есть сальмонелла или начала активно развиваться кишечная палочка.

«Если такую рыбу с сальмонеллой или кишечной палочной съесть без термической обработки — а мы же копченую рыбу никак не обрабатываем, — то это стопроцентно серьезное отравление. Людьми оно очень тяжело переносится, даже в так называемой «легкой форме», — поясняет Сивова.

Девушек-инспекторов хотели избить битами

Продавцы на надзорные органы реагируют по-разному. В большинстве случаев очень агрессивно. Даже милые с виду бабушки матерятся так, что даже прорабы на стройке могут пополнить свой лексикон. Мужчины, торгующие с машин, позволяют себе более жесткие действия в адрес инспекторов.

«И рукоприкладство бывает. Мы как-то вычислили на рейдах ребят, которые мясом торгуют с машины. Мясо — это подороже, чем молоко и яйца. И мужчины, торговавшие мясом, окружили наших инспекторов-женщин с битами. Но у меня девчонки боевые, психологически устойчивые, они знают, что делать в подобных ситуациях. Избиения не было, слава богу. Мы потом писали заявление в полицию», — рассказала начальник отдела государственного надзора.

Агрессивными бывают и сами покупатели. Заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке «Сталинградский» Светлана Дегтева говорит, что неоднократно люди, купившие испорченную продукцию у «стихийщиков», предъявляли жалобы к лаборатории.

«Люди покупают продукцию даже через дорогу от рынка, где несанкционированная торговля, а потом приходят к нам в лабораторию с возмущением, что, мол, купили на рынке «Сталинградский». Люди не понимают разницу, где рынок, где не рынок. Мамочки покупают молоко козье в пластмассовых бутылках из-под пива, которое продают под палящим солнцем, а потом приходят сюда и швыряют его об стену — ребенок же отравился! У нас тут периодически молочные реки в лаборатории бывают», — говорит Дегтева.

«Пока же не отравились»

Бабушки в свой узкий проход возле вещевых закрытых павильонов на «Сталинградском» рынке вернулись спустя полчаса после неудавшегося рейда инспекторов. При виде корреспондента с камерой одна из них начинает отворачиваться и прятать желтую ощипанную курицу под картонку. Другие шутят, кто-то злобно матерится. Возле бабушки с несколькими десятками лотков яиц опять быстро собирается очередь.

«Не боитесь в жару такую покупать яйца? В Севастополе днем стоит до 30 градусов жары. Они же могут быть испорчены. К тому же без штампа…» — спрашиваю я крайнюю в очереди девушку. У девушки брови ползут вверх: «Нет, конечно. Сколько беру — пока не травились ни разу».

«Вот вам и главный ответ на вопрос, почему «стихийщиков» пока никак не удается изжить: покупают же люди творожок в пакетиках, рыбу с газетки и яйца без штампа, вот они и продают», — грустно вздыхает потом Ирина Сивова.