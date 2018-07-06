Ещё
Южноуральца, обвиняемого в рейдерском захвате, задержали в Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Южноуральца, обвиняемого в рейдерском захвате, задержали в Турции 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Южноуральца, обвиняемого в рейдерском захвате Чебаркульского кранового завода, обнаружили в Турции, сообщает сайт 1obl.ru.
Обвиняемый по делу рейдерского захвата Чебаркульского кранового завода Вячеслав Юлик долгие годы находился в международном розыске, некоторое время скрывался в Израиле. К его розыску подключились специалисты Интерпола. Накануне он был задержан в Турции, потом его депортировали в Москву, а затем в Челябинск.
Вячеслава Юлика обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Он с братом-близнецом, используя поддельные документы, присвоил себе контрольный пакет акций кранового завода в Чебаркуле.
Добавим, что брат обвиняемого Максим Юлик был задержан в аэропорту при попытке выезда из страны и заключен под стражу в ноябре 2014 года. Спустя год состоялся суд, где его признали виновным в мошенничестве. Суд вынес приговор — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
АиФ: последние новости
20 лет рабства. Челябинец вернулся на родину из среднеазиатской неволи Очевидцы сняли 10-месячную девочку за рулём пожарной машины в Челябинске Экс-гаишника из Челябинска осудили за торговлю наркотиками
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Что раздражает провинциалов в москвичах32
Видео крещения младенцев шокировало Сеть65
Российские звезды до и после пластики4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем8
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение