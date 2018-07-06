Южноуральца, обвиняемого в рейдерском захвате, задержали в Турции

Южноуральца, обвиняемого в рейдерском захвате Чебаркульского кранового завода, обнаружили в Турции, сообщает сайт 1obl.ru.

Обвиняемый по делу рейдерского захвата Чебаркульского кранового завода Вячеслав Юлик долгие годы находился в международном розыске, некоторое время скрывался в Израиле. К его розыску подключились специалисты Интерпола . Накануне он был задержан в Турции, потом его депортировали в Москву, а затем в Челябинск.

Вячеслава Юлика обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Он с братом-близнецом, используя поддельные документы, присвоил себе контрольный пакет акций кранового завода в Чебаркуле.