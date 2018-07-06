Южноуральца, обвиняемого в рейдерском захвате, задержали в Турции 

Южноуральца, обвиняемого в рейдерском захвате Чебаркульского кранового завода, обнаружили в Турции, сообщает сайт 1obl.ru.
Обвиняемый по делу рейдерского захвата Чебаркульского кранового завода Вячеслав Юлик долгие годы находился в международном розыске, некоторое время скрывался в Израиле. К его розыску подключились специалисты Интерпола. Накануне он был задержан в Турции, потом его депортировали в Москву, а затем в Челябинск.
Вячеслава Юлика обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Он с братом-близнецом, используя поддельные документы, присвоил себе контрольный пакет акций кранового завода в Чебаркуле.
Добавим, что брат обвиняемого Максим Юлик был задержан в аэропорту при попытке выезда из страны и заключен под стражу в ноябре 2014 года. Спустя год состоялся суд, где его признали виновным в мошенничестве. Суд вынес приговор — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.