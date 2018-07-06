«Московская смена» центра поддержки семьи посетила музей Зюзинской волости

Ребята из «Московской смены» центра поддержки семьи и детства «Зюзино» сходили на экскурсию в музей Зюзинской волости пятого июля.

Руководитель музея Ярославцева Светлана Ивановна рассказала детям, как на юге Московского уезда в 1861 г. возникла огромная волость, превышавшая по размеру сегодняшний Юго-Западный административный округ столицы.

Дети с большим интересом разглядывали фотогалерею с видами селений и храмов прежней волости.

А на карте волости, построенной из геометрических планов генерального межевания 1766 г., разыскивали и волостное село Зюзино, и другие названия сел и деревень, знакомые им по сохранившимся в современной жизни топонимам: Воронцово, Коньково, Ясенево и др. …

На экспозиции «Природа Московского региона» дети с огромным интересом разглядывали экспонаты, характеризующие этапы возникновения земной коры в Подмосковье.

Они узнали, какие природные материалы — ископаемые и растительные — использовали люди в быту и для местных промыслов.

В конце лекции, выбирая, где сфотографироваться на память, дети сначала встали у домашнего уголка крестьянского дома, уют которого близок и знаком многим из столичных детей, у которых сохранились родственные корни в окрестных деревнях.

А потом перебежали к вятической девушке из XII века, о костюме и уборах которой услышали впервые здесь, в музее.