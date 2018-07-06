СМИ: 19‐летний сахалинец покончил с собой в местном СИЗО

19‐летний житель Поронайска (Сахалин) свел счеты с жизнью в одиночной камере следственного изолятора . По словам очевидцев, перед гибелью он оставил записку, в которой написал: «Я не виноват». Против него возбудили два уголовных дела о краже и разбойном нападении. Об этом сообщил портал Аstv.ru.

«Сейчас все хотят замять дело, но записка была — это точно. Еще в Поронайске друзья молодого человека просили не сажать парня в одиночку: к тому моменту у молодого человека уже была одна попытка суицида», — приводит издание слова матери одного из заключенных.

СМИ также уточняет, что информация по факту смерти юноши весьма противоречива. Некоторые источники утверждают, что никакой записки не было, а в СИЗО парень вполне заслуженно ждал результатов следствия.