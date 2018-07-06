Ещё
В центре Ярославля поставили гигантский кокошник
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре Ярославля поставили гигантский кокошник 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Власти хотят, чтобы ярославцы плясали возле большого красного кокошника
В Ярославле в Депутатском переулке открылась ярмарка лёгкой промышленности «Одежда. Обувь. Текстиль». Здесь поставили 30 палаток, в которых продают изделия из кожи, одежду из льна и бамбука, постельное белье, шейные платки, авторские украшения и сувениры.
— Ярмарка будет работать каждый день с 10 утра до 19 часов, — рассказали в мэрии Ярославля.
Чтобы на ярмарке было веселее, власти решили устроить там пляски под русские песни. Рядом на улице Кирова поставили большой красный кокошник, включили музыку и запустили аниматоров.
А пока здесь веселятся горожане, в здании мэрии глава города решает их проблемы. В частности, сегодня он потребовал от своих подчинённых разобраться с травой.
76.ru: последние новости
«Супруга ревновала меня к клиенткам»: мужчины-маникюрщики рассказали, как пришли в эту профессию В Ярославле вместе с участниками шоу «Песни» пел весь зал Может вор это сделал из-за любви к Ване: с яославского кладбища украли портрет Ивана Ткаченко
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты нужен ей только пока здоров»109
Видео крещения младенцев шокировало Сеть13
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Российские звезды до и после пластики2
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение