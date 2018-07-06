В центре Ярославля поставили гигантский кокошник

Власти хотят, чтобы ярославцы плясали возле большого красного кокошника

В Ярославле в Депутатском переулке открылась ярмарка лёгкой промышленности «Одежда. Обувь. Текстиль». Здесь поставили 30 палаток, в которых продают изделия из кожи, одежду из льна и бамбука, постельное белье, шейные платки, авторские украшения и сувениры.

— Ярмарка будет работать каждый день с 10 утра до 19 часов, — рассказали в мэрии Ярославля.

Чтобы на ярмарке было веселее, власти решили устроить там пляски под русские песни. Рядом на улице Кирова поставили большой красный кокошник, включили музыку и запустили аниматоров.

А пока здесь веселятся горожане, в здании мэрии глава города решает их проблемы. В частности, сегодня он потребовал от своих подчинённых разобраться с травой.