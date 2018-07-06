Телеведущую Дану Борисову не пускают за границу

Телеведущая пишет, что уплатила все задолженности, но государство думает иначе. Вся надежда Даны на пристава Иброгимову, которая пообещала снять запрет о невыезде.

Сейчас она сильно переживает, так как 14 июня она собиралась со своей дочерью в Венецию.