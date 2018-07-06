Филиал центра социального обслуживания организует экскурсию в музей Островского 

Экскурсию в Дом-музей А. Н. Островского проведет филиал «Соколиная гора» территориального центра социального обслуживания «Сокольники».
Как отметили в центре соцобслуживания, участникам экскурсии, пенсионерам Соколиной горы, предстоит ознакомиться с экспозицией культурного учреждения, которая иллюстрирует жизнь драматурга и писателя, а также социальную среду, где выдающийся автор получил воспитание. Александр Островский считал себя москвичом и внес заметный вклад в литературное и общественное развитие Москвы и страны в целом.
Экскурсия назначена на 12 июля, начало в 12:30. Сбор участников по адресу: улица Малая Ордынка, дом 9. Требуется предварительная запись по телефону: +7 (495) 699-31-30.
Фото: mos.ru.