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16-летний вологжанин сделал популярной несуществующую автомойку в Тюмени
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16-летний вологжанин сделал популярной несуществующую автомойку в Тюмени 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свою популярность автомойка на улице Герцена в городе Тюмень приобрела после того, как в социальной сети «Вконтакте» было создано ее сообщество. Его администраторы рекламировали тюменскую организацию, не обращая внимания на порой дерзкие и оскорбительные выражения. Однако пользователей это нисколько не смущало. Скриншоты с постами из группы рассылали в Твиттере», «Facebook» и местных СМИ. Но спустя некоторое время выяснилось, что такой автомойки на самом деле нет. А организатором сообщества был 16-летний вологжанин по имени Аркадий. В начале школьных каникул из-за скуки ученик десятого класса решил развлечь себя. Вместе со своим старшим братом он организовал группу «автомойки», случайно выбрав город для дислокации. На ее просторах пользователям допускалось шутить и не стесняться в выражениях. Это и принесло популярность сообществу. Сейчас в группе состоит свыше 10 тысяч подписчиков. Распиарили сообщество и местные СМИ, не зная о шутке ребят. Однако, несмотря на славу и прибыль, ребята приняли решение о прекращении затянувшейся шутки, о которой узнала вся страна. Аркадий раскрыл свой розыгрыш в своем же сообществе. Между тем, такая штука принесла 16-летенему мальчику не только известность, но и приглашения от работодателей из интернет-магазинов.
Фото: группа «Вконтакте» «Автомойка ул. Герцена, 94 Тюмень».
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