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Волгоградцы по ночам крадут сотни кустов роз
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Волгоградцы по ночам крадут сотни кустов роз 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградцы за ночь вырывают сотни кустов роз из городских клумб и выкапывают благородные голубые ели.
С городских клумб цветочники «уводят» по двести — триста кустов роз  — Воруют не только цветы, — признался директор МБУ «Волгоградзеленхоз» Максим Логунов. — Осенью прошлого года на улице Хиросимы мы высадили 12 голубых елей. Вскоре от стройной вереницы осталось лишь две. Наверное, кто — то захотел посадить такие на дачи или украсить свой стол к Новому году.
После ночных прогулок предприимчивых горожан в центре города редеют и городские розарии.
— Каждую осень и весну мы подсаживаем розы — в нашей полупустынной зоне эти цветы чувствуют себя неплохо, — прокомментировал Максим Логунов. — Я абсолютно не прочь, когда у фонтана «Искусство» парень сломает три цветка, подарит их своей девушке и сделает предложение руки и сердца. Но если за ночь горожане вырывают по двести, а то и триста кустов, а с утра продают их на рынке или сажают у себя на даче, — это уже совсем другой вопрос. Очень надеюсь, что волгоградцы все же поберегут клумбы, в которых каждый год появляются новые цветы.
В начале мая V1.ru писал о цветочных «клептоманах», которые украли 160 кустов роз.
— Мы обнаружили пропажу, когда начали открывать кусты и убирать листву. Оказалось, что горожане работали изибрательно и выкапывали розы не сплошной полосой. Тут вырвали пять штук, там — десять, — рассказывают в МБУ «Волгоградзеленхоз». — Возможно, осенью мы перенесем недостающие кусты с верхней террасы набережной, где началась реконструкция. Но пока окончательное решение еще не принято.
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