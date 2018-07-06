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«Папу — слышал, маму — нет»: как школьник из Архангельска стал первым в мире по греко-римской борьбе
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«Папу — слышал, маму — нет»: как школьник из Архангельска стал первым в мире по греко-римской борьбе 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
В семье Дмитриевых из Архангельска трое детей, один из них — девятиклассник Андрон. Этим летом он завоевал «золото» на первенстве мира по греко-римской борьбе спорта глухих. Мы встретились с дружным семейством, чтобы узнать, как наш совсем еще юный земляк готовился к международным соревнованиям, где представлял Россию и стал первым. Главная опора для него — родители, которые, не смотря на особенности здоровья сына, всегда старались сделать так, чтобы он рос в обычной среде.
У Андрона есть брат близнец — Егор и сестренка Лариса, — ей десять. Родители отмечают, что мальчики только внешне похожи, сейчас, — когда их характер формируется и укрепляется, — заметно, какие они разные по темпераменту. Егор — более открытый, у него много друзей, Андрон — больше любит уединение. Родители со смехом вспоминают, что детстве один ел начинку пельменей, второй — только тесто. Что объединяет братьев сегодня, — любовь к спорту, оба с третьего класса занимаются греко-римской борьбой. Причем выбрали для себя этот спорт сами.
Семья Дмитриевых в полном составе, Андрон — в центре
— Я сомневалась, что это безопасно, — говорит Ольга, мама ребят, — но посмотрела, как проходят тренировки, и поняла, что под руководством хорошего тренера все будет под контролем. Благодаря Центру адаптивного спорта Андрон стал участвовать в соревнованиях для глухих. Он у меня слабослышащий, — мы прошли медицинскую комиссию, и нас допустили.
Недавно Андрон вернулся из Владимира, где прошло Первенство и Чемпионат Мира по греко-римской борьбе (спорт глухих). Там наш земляк обошел всех соперников и стал победителем первенства мира среди глухих. До этого он стал лучшим в столице Мордовии — Саранске, где прошло первенство России по греко-римской борьбе спорта глухих среди юношей его возраста. Эта победа и открыла перед Андроном двери на новый — уже международный этап, где он представлял Россию и стал первым.
— Андрон занимается с тренером Сергеем Щипиным в детской юношеской школе №6, и, конечно, его «золото» на мировых соревнованиях, — это большая награда не только для него самого, но и для наставника, и для нас, конечно же, — комментируют родители.
Победа в Саранске открыла перед Андроном двери на новый — уже международный этап во Владимире, где он представлял Россию и стал первым
Андрон и Егор родились преждевременно, — до срока в девять месяцев лежали в больнице. Андрона перенес инфекцию, — менингит, — из-за чего и появились проблемы со слухом в младенческом еще возрасте.
— Немного иначе учили его говорить, ходили в специальный садик, — читать он научился быстрее, чем говорить, — комментирует мама. — Когда он пошел в первый класс, практически не говорил. При этом мы решили, что он должен ходить в обычную школу и борьбой он занимался наравне с другими здоровыми ребятами. Сейчас он разговаривает, — со своими особенностями, но понять его можно. Стараемся, чтобы спорт не мешал учебе, — все-таки девятый класс, уже не так все просто. Радует, что учителя с понимаем относятся к его пропускам, и все удается наверстать. Проблемы со слухом, конечно, создают дополнительные барьеры в обучении.
Когда Андрон первый раз попал на соревнования среди глухих в другой город, он растерялся, — многие общались между собой на языке жестов, а он никогда не практиковал это.
— Андрон частично не слышит, — объясняет Ольга. — Например, шипящие звуки. А еще хорошо слышит низкие голоса, — мужские, высокие, — плохо. Сейчас он ходит с аппаратами, что компенсирует слух, — благодаря им и профессионализму педагогов он стал слышать. Меня очень радует, что у него никогда не было проблем со сверстниками или учителями, — нам везло с окружением. Сейчас, конечно, подростковый возраст, и он бывает вспыльчивым, но кто из нас не проходил этот этап?
И мама и папа — педагоги по образованию, но работают в других сферах. Они никогда не выходили на родителей с детьми, у которых подобный диагноз, но зато всегда консультируются с подругой, — ее дочь тоже имеет проблемы со слухом, учится в специальной школе, и в возрасте трех лет перенесла операцию.
— Ее мама — дефектолог, специально получила дополнительное образование, так что можно сказать, у нас есть свой персональный консультант, порой мы узнаем от нее много важного и полезного, — говорят супруги Дмитриевы.
Большая семья часто выезжает в город на велосипедах, — они любят активный образ жизни, и когда удается, — все вместе отправляются на природу
Дети в семье Дмитриевых постоянно чем-то заняты, младшая сестренка Лариса занимается танцами, музыкой и любит рисовать. Большая семья часто выезжает в город на велосипедах, — они любят активный образ жизни, и когда удается, — все вместе отправляются на природу.
— Общий отдых порой организовать сложно, но хочется, чтобы дети отдохнули, и тогда мы покупаем путевки в разные оздоровительные лагеря, — все наши дети с удовольствием ездят куда-то, — говорит мама. — Для них — это новые впечатления, море, для нас — возможность передохнуть от родительского долга в тишине, но я замечаю, что мы быстро начинаем скучать. Уже привыкаешь, что вокруг всегда шум и гам, и этого как-то не хватает.
— Мы любим кататься на моторной лодке, — говорит нам глава семейства Александр. — Когда бываем на острове Мудьюг, выходим в Белое море на казанке. Загораем, купаемся, ловим рыбу. А еще гребем на байдарках, — сыновья проявили интерес к гребле в совсем еще раннем возрасте. По образованию я — физик, и часто что-то делаю своими руками. Недавно сконструировал акваплан, — это своеобразный плотик, который на буксире следует за лодкой по воде, и на нем можно стоять. Андрон и Егор следят за процессом, скоро вместе будем тестировать. Скучно нам не бывает, мы живем в своем доме, и часто просто во дворе отдыхаем вместе, — делаем шашлыки, общаемся. Думаю, когда в семье есть единство, то добиваться чего-то проще, — есть мощная мотивирующая поддержка.
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