Почему иногда мужчины ведут себя как дети: что говорит психолог

Вы когда-нибудь слышали о термине «КИДАЛТ»? Это — относительно недавнее понятие, но довольно подходящее определенному виду парней. У большинства из нас наверняка есть хотя бы один парень, который ведет себя как Питер Пен. Очаровательный взрослый подросток, который умиляет и раздражает одновременно. Это мужчины, которые изо всех сил хватаются за ускользающее детство, избегая брать на себя обязательства и абстрагируясь от насущных проблем.

О синдроме Питера Пэна активно заговорили в 1983 году, когда на полках магазинов появилась книга американского психолога Дэна Кайли «Мужчины, которые не стали взрослыми». Кто из нас не помнит вечного ребенка Питера, жизнь которого полнилась приключениями и волшебством? Стремление оставаться в беззаботном детстве свойственно многим современным подросткам. Одни дети не умеют взрослеть, другие не желают. В первом случае можно говорить о типичной асоциальности, когда ребенок не находит способа стать частью общества. Таким мальчикам (а впоследствии подросткам и взрослым мужчинам) трудно выйти из зоны комфорта, с которой они ассоциируют счастливое детство. Когда ребенок маленький, о нем заботятся, его оберегают, за него принимают важные решения. Взрослея, мальчик сталкивается с необходимостью проявлять самостоятельность. Это пугает. Если подросток не знает, как приспособиться ко взрослой жизни, отчасти это вина родителей, вовремя не давших ответы на важные вопросы или переборщивших с опекой. Если мальчик не хочет возмужать и взять ответственность за свои поступки, это свидетельствует о его неприспособленности к окружающему миру, а также об эгоизме, безответственности, склонности к манипуляциям, инфантилизму. По мнению психологов, вне зависимости от характера проявлений синдром Питера Пэна рассматривают как психологическое отклонение, корректировать которое необходимо при помощи специалистов. В жизни такие парни — замечательные друзья, с которыми можно отправиться во внезапное путешествие, пройтись по барам, кататься на сноубордах и делать прочую милую чепуху. Но вот когда вступаешь с ними в романтические отношения, вся ваша жизнь превращается в ад. Так как же обойти стороной вечных Питеров Пенов? Вот несколько признаков мужчины — кидалта:

“Взрослость” вызывает у него стресс Он легкий и забавный, может разразиться смехом, может вытащить вас на прогулку в парк ночью, купить на все свои деньги конфет… Но как только его оштрафуют за переход в неположенном месте или отчитают на работе, то он впадает в ужасную депрессию, а в некоторых случаях даже плачет. Зачастую после этого кидалты уходят в себя, играют в компьютерные игры или смотрят сериалы, не выходя из дома.

Эмоциональная незрелость Ему уже не пятнадцать лет, а он по-прежнему не способен контролировать свои эмоции. Например, плачет или закатывает истерики, не получая желаемого или от неспособности справиться с ситуацией.

Зависимость Он просто весело проводит время, правильно? Таким образом, полностью нормально, что он потратил деньги на пиццу и дешевое вино и уже целый день смотрит аниме. Многие парни такого типа быстро становятся алкоголиками или подсаживаются на психотропные вещества, чтобы избежать взрослой действительности. Бегство от действительности — общая черта среди «manchildren». Выпить с друзьями в выходные — одна вещь, но если вы постоянно наблюдаете за тем, как ваш партнер пытается выпить хотя бы бутылку пива, задумайтесь. Возможно вы уже имеете дело с бородатым подростком, который потратит весь свой доход на легкие наркотики и фигурки новых «мстителей».

Он негативно относится к институту семьи Женитьба и дети категорически пугают таких мужчин. Если их друг женится, то он сразу воспринимается негативно, связи постепенно сходят на нет. Кидалт не понимает зачем заводить детей и проводить с ними время. Он боится серьезных отношений.

Уход от действительности Мужчина не может смотреть правде в глаза. Ему легче не замечать проблемы, чем их решать. С возрастом боязнь реальности только крепчает, и мужчина ищет способы уйти от нее в беспечный иллюзорный мир (пристрастие к алкоголю, наркотикам, азартным и компьютерным играм).

Он не может справиться с конфликтной ситуацией. ВООБЩЕ. Мужчина-кидалт будет поступать двумя способами в конфликтной ситуации: 1. Убегать от нее и делать вид, что проблемы нет 2. По-детски мстить и говорить что-то в духе «сам такой». Вас будут обвинять во всех смертных грехах, и вы сами будете во всем виноваты. ВСЕГДА.

Он все еще одевается как ребенок Если Вашему партнеру 40, а он все еще бежит выбирать себе толстовку со смешным принтом в h&m и у него нет ни одного пиджака…Не все так страшно. Но если партнер отказывается работать где-то, где положен дресс-код или принципиально из-за этого не ходит в оперу — задумайтесь.

Его приоритеты искажены Он, вероятно, будет забывать, что скоро платить за квартиру или что все его носки грязные. Он также может провести целый день, приводя свой рабочий стол на компьютере в порядок, пока вокруг него будет полнейший беспорядок. Он может выбрать поход на премьеру «Мстителей» или спонтанную поездку в путешествие вместо свадьбы друга.

Он не считает нужным убираться Когда два взрослых человека живут в одной квартире, обычно ожидается, что они также будут делить обязанности по дому на двоих. Но он — вероятно, тип человека, родители которого делали всю уборку за него, поэтому он просто не замечает грязь дома.

На него нельзя положиться Если дело не касается таких «важных» вещей, как выбрать пиво или сеанс в кино, то забудьте о том, что этот мужчина сделает что-то для вас, если для этого понадобятся какие-то усилия. Если вы даже за пол года скажете ему, что в определенную дату вам нужно будет пойти на юбилей бабушки, то потом обязательно выясниться, что он идет на концерт его мечты в этот день. Он будет забывать оплачивать ваши общие счета, короче, все важные вещи он будет перекладывать на вас (финансовые в том числе). Он будет просить вас купить ему билеты на самолет, забронировать отель… Короче, вы станете еще и его секретаршей.

Психологи отмечают несколько критических периодов Питер Пэнов: До 17 лет у мальчика диагностируют беспокойство, неуверенность в себе, безответственность, мизантропию, нарушение полового созревания С 18 до 22 лет юноша страдает нарцисизмом и мужским шовинизмом С 23 до 25 лет наблюдается стойкая депрессия С 26 до 33 лет — мужчина испытывает недовольство собой, окружающими людьми и обстоятельствами; не способен завести семью и продвинуться по карьерной лестнице С 31 года до 45 лет — продолжает пребывать в депрессии, с головой погружается в пучину кризиса среднего возраста С 45 лет мужчину одолевают мрачные мысли. Чтобы хоть как-то разнообразить свое монотонное существование, он впадает в детство (например, покупает взрослые игрушки: машины, технику, компьютерные игры), уходит от реальности, заводит молодых спутниц и предпочитает проводить время в кругу юных товарищей.

При выявлении такого синдрома, требуется серьезная помощь психолога. К сожалению, Синдром Питера Пэна очень часто может привести к разводу, хотя бывает, что женщина мучается с таким мужчиной-ребенком всю свою жизнь.

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