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Программа мероприятий Дня рождения города Тихвина
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Программа мероприятий Дня рождения города Тихвина 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
7 июля Тихвин отметит не только юбилей присвоения ему статуса города, но и 55-летие машиностроения в городе, а также День явления Тихвинской иконы Божией Матери.
В городе запланировано около 40 мероприятий, посвященных 245-летию присвоения Тихвину статуса города, 55-летию машиностроения в городе и Дню явления Тихвинской иконы Божией Матери. Основные события развернутся на трех городских площадках — перед Дворцом культуры им. Н. А. Римского-Корсакова, где традиционно устанавливается главная сцена, в парке «Эрувиль Сен-Клер» и на площади Свободы.
Программа праздника:
10.00 — 19.00 — праздничная программа «Мы — завод!» — работа интерактивной площадки Тихвинского вагоностроительного завода;
10.30 — спортивная программа «СПОРТмобилизация»;
11.45 — торжественное открытие Дня города;
12.00 — «Любви и счастья благодать» — концертная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности;
12.00 — на фестивальной площадке откроется фестиваль православной культуры «Праздничные звоны»;
13.30 — «Парад красоты и моды» — развлекательная программа с участием театров моды Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
14.00 — на сцене фестивальной площадки состоится концерт ансамбля «Горенка»;
16.00 — концерт студии эстрадной пенсии «Экспромт» и группы «Рыб@Love.Band»;
17.00 — на фестивальной площадке начнется спортивно-развлекательная программа #Мывспорте;
18.30 — «Славные дела — на славу города!» — торжественная церемония чествования передовиков Тихвинского района, посвященная Дню города и 55-летию машиностроения;
20.30 — «Звезды — Тихвину и машиностроителям!» — концерт Сергея Галанина и группы «СерьГа»;
21.30 — дискотека с участием DJ Печкин;
23.30 на площади Мерецкова начнется грандиозное лазерное шоу #Тихвин245&55.
На 8 и 9 июля Тихвинская и Лодейнопольская епархия запланировали духовную программу посвященную явлению Тихвинской иконы Божией Матери.
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