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Комиссия по делам несовершеннолетних в Алтуфьеве рассмотрела 62 протокола об административных правонарушениях за 2018-й год
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Комиссия по делам несовершеннолетних в Алтуфьеве рассмотрела 62 протокола об административных правонарушениях за 2018-й год 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
За текущий год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Алтуфьевском районе было рассмотрено 62 протокола об административных правонарушениях, 27 из которых составлены в отношении подростков, а 35 — взрослых, которые не исполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей.
Об этом сообщил глава управы Владимир Кузьменко, являющийся председателем комиссии.
— За шесть месяцев 2018 года зафиксировано 27 административных нарушений, совершенных несовершеннолетними: 11 случаев курения, четыре нарушения правил дорожного движения, в частности, переход дороги в неустановленном месте, три факта распития алкогольных напитков и одно мелкое хулиганство, — уточнил Владимир Кузьменко.
Как подчеркнул глава управы, деятельность комиссии направлена исключительно на защиту прав несовершеннолетних, которых иногда даже приходится защищать от их же родителей.
(ап)
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