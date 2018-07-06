Комиссия по делам несовершеннолетних в Алтуфьеве рассмотрела 62 протокола об административных правонарушениях за 2018-й год

За текущий год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Алтуфьевском районе было рассмотрено 62 протокола об административных правонарушениях, 27 из которых составлены в отношении подростков, а 35 — взрослых, которые не исполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей.

Об этом сообщил глава управы Владимир Кузьменко, являющийся председателем комиссии.

— За шесть месяцев 2018 года зафиксировано 27 административных нарушений, совершенных несовершеннолетними: 11 случаев курения, четыре нарушения правил дорожного движения, в частности, переход дороги в неустановленном месте, три факта распития алкогольных напитков и одно мелкое хулиганство, — уточнил Владимир Кузьменко

Как подчеркнул глава управы, деятельность комиссии направлена исключительно на защиту прав несовершеннолетних, которых иногда даже приходится защищать от их же родителей.

(ап)