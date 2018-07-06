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Фермеры России перешли на электронную ветеринарную сертификацию
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Фермеры России перешли на электронную ветеринарную сертификацию 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Фермерская продукция животного происхождения в России станет безопаснее. В стране введена электронная ветеринарная сертификация. Она дает возможность отследить продукцию и отозвать ее в случаях несоответствия требованиям безопасности.
На Вологодчине к введению новых правил готовились давно. С 2015 по 2017 годы проделана масштабная работа по решению организационных и информационно-технических вопросов. Как сообщил заместитель губернатора области Михаил Глазков, в регионе ежемесячно оформляется около 1,2 млн электронных ветеринарных сертификатов, в том числе на готовую мясную, рыбную и молочную продукцию. Серьезных проблем с новой системой не выявлено.
Сейчас Минсельхоз прорабатывает механизмы однолетнего моратория на применение административных санкций в сфере электронной ветеринарной сертификации. Это позволит предприятиям и организациям в течение адаптационного периода не подвергаться административным штрафам за ошибки при работе в ГИС «Меркурий».
Специалисты профильного министерства также исключили ряд товаров, требующих обязательного сопровождения ветеринарных документов. Это готовая молочная продукция, изготовленная промышленным способом из пастеризованного (стерилизованного и т. д.) молока и реализуемая в потребительской упаковке; композитные продукты, в составе которых имеется менее 50% продукции животного происхождения, при условии, что такая продукция была термически обработана до полного изменения естественных свойств сырого продукта.
Напомним, что электронная ветеринарная сертификация успешно работает на Учебно-опытном молочном заводе им. Верещагина, который один из первых в России внедрил новую систему. С января завод отчитывается в качестве сметаны, творога и, конечно, вологодского масла. Опытом внедрения электронной системы сотрудники предприятия делятся с коллегами.
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