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Ставропольцам пришлось плыть по улице на лодке
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Ставропольцам пришлось плыть по улице на лодке 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Двое мужчин переплывали улицу на лодке в Ставрополе и попали в объектив мобильного репортёра.
В соцсетях появился ролик с двумя горожанами, плывущими по затопленной дороге на резиновой лодке. Когда мужчины проплывали мимо грузовика, водитель вышел оттуда «голосовать», чтобы те забрали его с собой. «Я так на работу добиралась сегодня», — прокомментировала девушка за кадром.
В горадминистрации рассказали, что подтопления дорог на Морозова, Ленина, Бруснёва, Макарова и Пирогова ликвидированы в течение часа. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы и прочистили дождевые канализации города. Жителям дома на Станичной коммунальщики помогли откачать воду из подвала. В администрацию поступили заявки и жалобы от жителей, пострадавших от протечки кровли в домах. Строители отправились герметизировать крыши.
Пока коммунальные службы устраняют последствия прошедшего ливня, горожане готовятся к продолжению дождя. По данным МЧС сильные осадки выпали также в Будённовском и Александровском районах.
Публикация от Мостовой Сергей (@head__s) 6 Июл 2018 в 2:28 PDT
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