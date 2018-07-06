Семья Погодиных из Нижнего Новгорода поддерживает сборную России по футболу

Начальник отделения мобилизационной подготовки и мобилизации УМВД России по Нижнему Новгороду майор внутренней службы Кирилл Погодин, его супруга Наталья и юные Даниил и Екатерина присоединились к акции МВД России «Наша семья, наш футбол».

В плотном рабочем графике дружная семья Погодиных всегда находит время для активного занятия спортом. В автомобиле Кирилла Львовича есть мяч, ракетки для бадминтона и самокаты для детей. Самым активным спортсменом в своей семье Кирилл Погодин считает дочь. В основном Екатерина увлекается подвижными видами спорта, а сейчас в период проведения Чемпионата Мира заинтересовалась еще и футболом. «Во время совместного просмотра матчей супруга и дочь задают мне вопросы и просят разъяснить футбольную терминологию», — делится Кирилл Погодин. — А юный Данила с интересом наблюдает за игроками и перемещением мяча по полю».

В преддверии четвертьфинального матча нашей сборной семья Погодиных вновь вышла на футбольное поле, чтобы весело и полезно провести свободное время, а уже 7 июля, как и многомиллионная армия болельщиков сборной России, Кирилл, Наталья, Екатерина и Даниил примкнут к телевизорам и будут поддерживать наших футболистов.