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Семья Погодиных из Нижнего Новгорода поддерживает сборную России по футболу
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Семья Погодиных из Нижнего Новгорода поддерживает сборную России по футболу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Начальник отделения мобилизационной подготовки и мобилизации УМВД России по Нижнему Новгороду майор внутренней службы Кирилл Погодин, его супруга Наталья и юные Даниил и Екатерина присоединились к акции МВД России «Наша семья, наш футбол».
В плотном рабочем графике дружная семья Погодиных всегда находит время для активного занятия спортом. В автомобиле Кирилла Львовича есть мяч, ракетки для бадминтона и самокаты для детей. Самым активным спортсменом в своей семье Кирилл Погодин считает дочь. В основном Екатерина увлекается подвижными видами спорта, а сейчас в период проведения Чемпионата Мира заинтересовалась еще и футболом. «Во время совместного просмотра матчей супруга и дочь задают мне вопросы и просят разъяснить футбольную терминологию», — делится Кирилл Погодин. — А юный Данила с интересом наблюдает за игроками и перемещением мяча по полю».
В преддверии четвертьфинального матча нашей сборной семья Погодиных вновь вышла на футбольное поле, чтобы весело и полезно провести свободное время, а уже 7 июля, как и многомиллионная армия болельщиков сборной России, Кирилл, Наталья, Екатерина и Даниил примкнут к телевизорам и будут поддерживать наших футболистов.
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