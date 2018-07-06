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Пермяк довел до самоубийства мать двоих детей
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Пермяк довел до самоубийства мать двоих детей 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Суд вынес приговор 33-летнему жителю Кудымкара, признав его виновным в доведении сожительницы до самоубийства. Он проведет 3 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, с июля 2015-го по июль 2017 года мужчина бил женщину, жестоко относился к ней, оскорблял, угрожал поджогом дома и причинением тяжкого вреда здоровью. Таким образом он вогнал ее в ситуацию, которая показалась ей безвыходной. Женщина свела счеты с жизнью.
Посмертная экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями мужчины и совершением суицида потерпевшей.
Без матери остались двое малолетних детей.
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