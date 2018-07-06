Пермяк довел до самоубийства мать двоих детей

По данным следствия, с июля 2015-го по июль 2017 года мужчина бил женщину, жестоко относился к ней, оскорблял, угрожал поджогом дома и причинением тяжкого вреда здоровью. Таким образом он вогнал ее в ситуацию, которая показалась ей безвыходной. Женщина свела счеты с жизнью.

Посмертная экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями мужчины и совершением суицида потерпевшей.

Без матери остались двое малолетних детей.