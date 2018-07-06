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Приём заявок на конкурс «Лучший звук» завершён
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Приём заявок на конкурс «Лучший звук» завершён 

Salon.ru 2 часа назад
Фото: Salon.ru
Друзья, рады сообщить вам, что конкурс 3D визуализаций «Лучший звук» подошёл к концу. Спасибо всем, кто принял участие!
Жюри необходимо время, чтобы выбрать лучшие работы. Победители конкурса будут объявлены 18 июля.
Следите за нашими новостями!
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