Приём заявок на конкурс «Лучший звук» завершён

Друзья, рады сообщить вам, что конкурс 3D визуализаций «Лучший звук» подошёл к концу. Спасибо всем, кто принял участие!

Жюри необходимо время, чтобы выбрать лучшие работы. Победители конкурса будут объявлены 18 июля.

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