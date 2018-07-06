Полугодовой отчет о работе горячей линии поддержки материнства декабрь 2017— май 2018

Скорая психологическая помощь на портале «Аист на крыше» начала свою работу в декабре 2017 года. За это время мы получили сотни звонков и оказали помощь многим женщинам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Время подвести первые итоги. Запуск линии был инициативой в определенном отношении рискованной: чем может помочь женщине консультант, который по сути — голос в телефонной трубке. С ним нет видеосвязи, о нем нет данных. Звонившая не может «на глазок» прикинуть, какого он возраста, насколько опытен, уверенно ли он держится, сопереживает ли, понимает ли ее. Ничего этого не видно — а значит, речь идет о доверии. Как метко заметил один блогер (Саша Иванов): доверие — это не результат, а процесс, тест на то, можно ли верить. Доверять — значит пробовать. Не доверять — не пробовать. Поэтому самым первым испытанием для горячей линии был тест на доверие: будут ли доверять нам мамы, будут ли пробовать получить помощь, готовы ли набрать номер. Спасибо всем звонившим женщинам за доверие. С первого дня были звонки. Робкие. Потому что к телефонному формату привыкали не только мамы со всей России (Воронеж, Москва, Казань, Самара, Орел, Ижевск, Иркутск, Омск, Петрозаводск, Рязань, Астрахань, Мордовия, Нерюнгри, Новый Уренгой, Саранск, Якутия, Хабаровск, Санкт-Петербург), но и консультанты. Как передать понимающий кивок головы голосом? Как поддержать без лишних слов, но все-таки словами? Как реагировать на слезы наших мам, если нельзя посмотреть им в глаза или взять за руку? Внутри команды горячей линии мы создали внутренний горячий чат. Если в процессе разговора с мамой консультанту эмоционально трудно, он может запросить моментальную поддержку коллег. Так мы следим за профилактикой собственного выгорания, так мы защищаем наших мам от механических ответов замученных консультантов. За полгода мы не замучились, команда окрепла, никто не уволился, даже психолог, вышедшая в декрет, через пару месяцев вернулась на линию.

Как же может помочь позвонившей маме голос в трубке?

Во-первых, за полгода удалось нащупать некоторые циклические процессы эмоциональной жизни матерей. Консультант может предугадать наперед слабые места в ситуации и помочь маме их смягчить. Наталия Лямина, психолог-консультант горячей линии, выделила цикл «усталость–агрессия–вина» у матерей. Организм не выдерживает нагрузки, отсутствие сна, усталость накапливается до крайних форм, угрожающих выживанию. Она выплескивается на причину усталости — ребенка (словесно выражается: «срываюсь, накричала»). Любовь к ребенку и требование заботиться о нем вызывают чувство вины. Чувство вины приводит к еще большей заботе о ребенке, мама совершает еще больше действий, еще больше устает, у нее нарастает раздражение и агрессия. Главное, что можно сделать, — воздействовать на усталость при любых проявлениях цикла. Во-вторых, консультант помогает маме выразить запретные эмоции (раздражение, обида, агрессия) и тем самым убирает блок, который мешает проявляться и позитивным ощущениям от материнства. Часто разговор на линии с мамой начинается в мрачных тонах, и только после того, как все тяжелые эмоции консультантом поняты и приняты, мама вновь ощущает радость и гордость своим ребенком. В-третьих, консультант помогает расслышать себя женщине в ситуации выбора. Ситуации выбора касаются решения о разводе или репродуктивного выбора. Нередко консультант помогает женщине отказаться от иллюзии несуществующего идеального материнства и стать просто достаточно хорошей матерью для своего ребенка. Около 30% звонков на линию сейчас — это повторные звонки, то есть наша команда психологов прошла тест на доверие. Теперь мамы верят в нашу компетентность и искреннее желание разобраться в их проблеме, а не просто навязать свое мнение. За полгода на линию поступило более 600 звонков. Из них около 500 — полновесные психологические консультации длительностью до 135 минут. Около 8 звонков касались ситуации репродуктивного выбора. Во многих случаях беременность была сохранена. Немного статистики о том, с какими запросами нам звонили эти полгода.